Telenet verhoogt per 4 augustus prijzen van abonnementen met 1,87 procent

De Belgische provider Telenet verhoogt vanaf 4 augustus de prijzen van zijn belangrijkste diensten. Er wordt een verhoging van 1,87 procent doorgevoerd op de vaste, maandelijkse abonnementskosten van internet, digitale en analoge televisie, mobiele en vaste telefonie.

Volgens Telenet is de prijsverhoging van 1,87 procent in lijn met de inflatie. Als verklaring voor de verhoging wijst het bedrijf op de 'algemeen stijgende kosten', waar het bedrijf naar eigen zeggen jaarlijks mee te maken krijgt. Het gaat dan niet alleen om loonkosten, maar ook de materialen en grondstoffen zoals energie worden elk jaar duurder, zegt Telenet. Enkele tarieven, zoals de opties voor vaste telefonie en installatie- en activatiekosten, worden niet verhoogd.

Vorig jaar voerde de Belgische provider in de zomer ook een prijsverhoging door. Op 23 juli werden toen de prijzen van de belangrijkste diensten verhoogd, waarbij de percentages gemiddeld met bijna drie procent werden verhoogd. De huidige verhoging is daarmee relatief gezien wat minder hoog dan die van vorig jaar. Vanaf dinsdag wordt elke Telenet-klant geïnformeerd over de prijsverhoging.