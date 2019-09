Telenet introduceert spin-off Tadaam met internet en tv 'zonder volumelimiet'

In België is Telenet begonnen met Tadaam, een spin-off van het bedrijf die via het mobiele netwerk internet en televisie 'zonder volumelimiet' aanbiedt. Een kabelaansluiting is niet nodig; Tadaam zou overal in België werken waar de gebruiker een stopcontact tot zijn beschikking heeft.

Tadaam biedt keuze uit twee abonnementsformules. Voor veertig euro per maand krijgt de gebruiker ongelimiteerde data over 4g, wifi van maximaal 30Mbit/s, en meer dan dertig televisiekanalen in hd met de mogelijkheid om uitzendingen te pauzeren en op te nemen. Het Premium-abonnement van vijftig euro per maand biedt daarbovenop een hogere snelheid tot 50Mbit/s en laat de gebruiker op drie schermen tegelijk kijken. De abonnementen zijn op elk moment opzegbaar.

De Tadaam-hardware bestaat uit een 4g-/wifimodem die door de gebruiker zelf kan worden geïnstalleerd door het apparaat simpelweg in het stopcontact te pluggen. Daarna kan er volgens het bedrijf meteen worden gesurfd. Voor het tv-aanbod van Tadaam is een app nodig. Deze is beschikbaar voor iOS en Android, en voor enkele mediaspelers, waaronder de Apple TV en smart-tv’s met Android TV als besturingssysteem. Later worden ook Samsung-televisies met Tizen ondersteund.

Opmerkelijk is dat Telenet zelf geen enkele ruchtbaarheid aan de start van Tadaam heeft gegeven. De nieuwe dienst werd opgemerkt door Userbase-gebruiker Rubinho en Tweaker Shaidar.

Volgens de omschrijving op de site bestaat het team achter Tadaam uit 'een stel Telenet-ingenieurs met een eenvoudig en groots idee: internet en televisie aanbieden via het mobiele netwerk, zonder kabels, zonder verplichtingen en zonder installateurs'. Het team heeft naar eigen zeggen de vrijheid om snel te experimenteren met nieuwe technologie en businessmodellen, met de solide ondersteuning van de Telenet-groep.