Telenet begint vanaf najaar 2020 met stopzetten van analoge tv-signaal

Telenet begint in de loop van volgend jaar met het afsluiten van het analoge radio- en televisiesignaal op de kabel. Volgens de provider is dat nodig om ruimte vrij te maken voor de toename van het digitale verkeer.

Het stopzetten van het analoge tv-signaal begint vanaf het najaar van 2020 en wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij de hele procedure nog tot eind 2021 kan duren. Volgens Telenet is meer dan 90 procent van de klanten in de afgelopen vijftien jaar overgestapt op digitale televisie. Ook al wordt analoge televisie sinds vijf jaar niet meer verkocht, toch is nog ongeveer 9 procent van de televisieklanten direct aangesloten op de wandcontactdoos op de muur voor het analoge signaal, waarmee ze ongeveer twintig zenders ontvangen. Dit is een groep van 180.000 klanten.

De provider zegt dat naar schatting een zelfde aantal mensen nog naar televisie kijkt op een tweede of derde televisietoestel in huis. Voor deze groep is er een oplossing door de instellingen van hun televisie aan te passen, waarna een nieuw 'compact' signaal wordt gevonden en waarbij de eerder gebruikte zenders gewoon gehandhaafd blijven. Volgens Telenet kunnen de meeste moderne televisie van de afgelopen negen jaar dit nieuwe signaal verwerken: de dvb-c-tuner leest hierbij het onversleutelde signaal. Klanten met oudere tv's die niet met dat signaal overweg kunnen krijgen een digitale decoder. Wie alleen analoge televisie heeft afgenomen, krijgt vanaf 11 december een jaar gratis huur van de decoder. Daarna zal er moeten worden betaald: 27,65 euro voor een tv-abonnement en de huur van de digitale decoder, terwijl dat voor alleen het tv-abonnement 18,16 euro is, meldt de VRT.

Telenet gaat ook het analoge radiosignaal via de kabel gefaseerd beëindigen; dit signaal wordt volgend jaar tussen 10 februari en april afgeschakeld. Ook in dit geval betreft het radio's die direct op de kabel via de wandcontactdoos zijn aangesloten. Telenet zegt dat klanten alternatieven hebben in de vorm van een decoder, internetradio of dab+. Daarnaast is er de mogelijkheid om analoge radio via een fm-antenne te beluisteren; Telenet geeft alle televisieklanten die dat willen een gratis fm-antenne.

Voordat met het stopzetten van de analoge tv- en radiosignalen wordt begonnen, voert Telenet tests uit. Hiervoor zijn twee netwerkregio's rond Beringen en Lochristi gekozen. Vanaf halverwege november wordt daar het signaal voor de analoge radio stopgezet en vanaf begin maart volgend jaar is het de beurt aan het analoge tv-signaal. Telenet zegt dat het met deze tests wil leren hoe het proces is te optimaliseren en of de communicatie naar klanten beter kan.

In Nederland is kabelaar Ziggo eerder al begonnen met het stoppen van het analoge tv-signaal. Daarmee wil de provider net als Telenet meer ruimte vrijmaken op de kabel, voor de komst van docsis 3.1. Dat maakt de weg vrij voor Ziggo om vanaf volgend jaar downloadsnelheden van 1Gbit/s te kunnen aanbieden. Het analoge radiosignaal wordt in ieder geval dit jaar nog niet afgeschakeld, omdat Ziggo eerst het televisiesignaal volledig wil digitaliseren; daarna zal de aandacht verschuiven naar het beëindigen van het analoge radiosignaal.