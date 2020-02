Telenet-dochtermerk Tadaam biedt eigen settopbox voor tv en internet aan

Telenet-dochtermerk Tadaam heeft een eigen mediaspeler aangekondigd. De Tadaam TV is een settopbox die draait op Android en werkt op het 4g-netwerk van het bedrijf. De settopbox wordt standaard meegeleverd bij een abonnement.

Momenteel werkt Tadaam via een app, die werkt op smartphones, tablets, mediaspelers en smart-tv's. De eenheid wil met een eigen mediaspeler die standaard wordt geleverd met Tadaam TV echter een 'plug & play TV-ervaring' bieden. De Tadaam Box draait op Android, en biedt ondersteuning voor Google-diensten als YouTube en de Google Play Store.

Tadaam begon in 2019 als spin-off van Telenet. Deze zelfstandige eenheid biedt gebruikers onbeperkt internet en televisie via het mobiele netwerk op snelheden. Het bedrijf biedt twee verschillende abonnementen aan, met en zonder box.

Het goedkoopste abonnement biedt snelheden tot 30Mbit/s en 'meer dan dertig zenders' in full-hd, die op maximaal één apparaat tegelijkertijd bekeken kunnen worden. Deze formule kost 40 euro per maand. Het tweede abonnement kost 50 euro per maand. Voor dat geld krijgen gebruikers snelheden van 50Mbit/s en kunnen ze televisie kijken op drie apparaten tegelijkertijd. De Tadaam Box wordt vanaf vrijdag standaard meegeleverd bij een Tadaam-abonnement.