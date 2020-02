Afbeeldingen tonen LG V60 ThinQ-smartphone met vier camera's en 5000mAh-accu

Er zijn afbeeldingen verschenen van de LG V60 ThinQ. De telefoon heeft volgens Android Headlines en evleaks een accucapaciteit van 5000mAh en vier camera's. Het is nog onduidelijk wanneer het toestel officieel wordt aangekondigd.

De LG V60 krijgt vermoedelijk

een 5000mAh-accu.

Afbeelding via evleaks

De LG V60 krijgt volgens de afbeeldingen, die op Twitter werden uitgelekt door evleaks, een accu met capaciteit van 5000mAh en een 3,5mm-jack, schrijft Android Police. Daarnaast lijkt het toestel vier microfoons te bevatten, die vermoedelijk gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video's. De achterkant van het toestel bevat een camera-eiland met vier camera's.

Volgens Android Headlines krijgt het toestel daarnaast een Snapdragon 865-soc, maar het is onduidelijk waar de website dit op baseert. Verdere specificaties zijn momenteel nog onbekend, maar het is aannemelijk dat de smartphone in ieder geval ondersteuning voor 5g krijgt, aangezien de huidige LG V50 ThinQ een 5g-modem bevat.

Het scherm van de smartphone lijkt daarnaast een druppelvormige inkeping met een enkele selfiecamera te bevatten, net als de huidige LG G8X. Een vingerafdrukscanner aan de achterkant lijkt daarnaast te ontbreken. De render toont verder de datum '24 februari 2020'. Vermoedelijk zou de telefoon op die datum onthuld worden tijdens de MWC, maar die beurs werd eerder deze maand afgelast vanwege het coronavirus. Het is onbekend wanneer LG de V60 alsnog zal aankondigen.