"Tesla krijgt alsnog goedkeuring voor bouw gigafactory in Duitsland"

Tesla heeft toestemming gekregen om de plannen voor de Gigafactory in Duitsland door te zetten. Dat betekent dat het bedrijf in de omgeving van Berlijn een bosrijk gebied van 91 hectare mag gebruiken om accu's en auto's te produceren.

Een rechtbank in Berlijn heeft bepaald dat Tesla door mag gaan met het bouwen van zijn gigafactory. Daarmee gaan de autoriteiten in tegen een aanklacht van milieu-organisaties, die om een bouwstop hadden gevraagd omdat er een stuk bos moet worden gekapt voor de fabriek; er is een gebied van 91 hectare gereserveerd voor de nieuwe gigafactory van Tesla.

Tesla wil in de nieuwe fabriek onder meer accu's gaan fabriceren voor zijn elektrische auto's. Ook wil het bedrijf daar de auto's zelf gaan bouwen, waaronder de nieuwe Model Y, en op een later moment wellicht de Model 3. Tegenstanders zijn echter van mening dat de fabriek voor chemische verontreiniging gaat zorgen, en grondwater onttrekt aan de omgeving. Daarnaast stellen de aanklagers dat Tesla al met de bouw was begonnen voordat de de benodigde vergunningen waren verstrekt, waardoor zij besloten de stap naar de rechter te zetten.

In november liet Tesla weten te gaan beginnen met de bouw van een nieuwe gigafactory in de omgeving van Berlijn. Vorige week moest het bedrijf echter tijdelijk stoppen met de bouwactiviteiten, vanwege de rechtszaak die milieu-organisaties hadden aangespannen.