Tesla start in september met Nederlandse en Belgische leveringen van de Model Y

Tesla gaat de eerste Belgische en Nederlandse Tesla Model Y's in september aan klanten leveren. Het gaat vooralsnog alleen om de Long Range-variant met een actieradius van 505 kilometer. De Performance-versie verschijnt begin volgend jaar.

Wie nu een Model Y probeert te bestellen, krijgt op zowel de Belgische als de Nederlandse Tesla-site te zien dat de leveringen 'naar verwachting' in september starten. Op GoT meldt een tweaker een mail van Tesla te hebben ontvangen over de levering van een Model Y. Bij de aankondiging van de auto in 2019 sprak Tesla al de verwachting uit om deze in 2021 te kunnen leveren in de Benelux.

De auto had eigenlijk in de nieuwe Gigafactory in Berlijn gemaakt moeten worden, maar dat zal voorlopig nog niet gebeuren. De fabriek is nog niet af, daarnaast wacht Tesla nog op goedkeuring van een milieuagentschap. Volgens Reuters opent de fabriek mogelijk pas in 2022. Tesla maakt de Model Y ook in China en de Verenigde Staten.

Tesla start eerst met de leveringen van het Long Range-model. Deze auto kost in Nederland 64.000 euro, in België is deze duizend euro goedkoper. Dit model krijgt een geschat bereik van 505 kilometer, een topsnelheid van 217 kilometer per uur en sprint in 5,1 seconden van nul naar honderd kilometer per uur.

Het tweede Model Y-model, de Performance, verschijnt begin volgend jaar en kost in beide landen 70.000 euro. Deze versie is lager geveerd en heeft een bereik van 480km. Daar staat tegenover dat de Performance krachtiger is dan de Long Range-variant, een topsnelheid heeft van 241km/u en binnen 3,7 seconden naar de honderd sprint. De genoemde prijzen zijn exclusief extra's als navigeren met Autopilot en Full Self-Driving Capability.