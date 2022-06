Tesla levert Model 3 en Model Y in Verenigde Staten zonder radar

Tesla Model 3's en Model Y's worden in de Verenigde Staten vanaf mei zonder radar geleverd. Voor Autopilot, Full-Self Driving en 'bepaalde veiligheidsfuncties' gebruiken de auto's alleen camerabeelden. Bepaalde functies werken daardoor tijdelijk niet.

Op dit moment gebruiken Tesla-auto's een combinatie van radarbeelden en camerabeelden om bijvoorbeeld de positie op de weg en afstand tot andere objecten of weggebruikers te kunnen bepalen. Tesla-ceo Elon Musk heeft al eerder aangegeven met radar te willen stoppen en alleen gebruik te gaan maken van camerabeelden. Nu zet Tesla daar de eerste stap in, door de Model 3 en Model Y voor de Noord-Amerikaanse markt zonder radar te leveren.

In plaats van radar gebruiken de auto's alleen nog camerabeelden voor bijvoorbeeld Autopilot. Tesla's worden geleverd met meerdere camera's aan de voor-, zij- en achterkanten. Deze beelden worden door het neurale netwerk van een Tesla-auto verwerkt.

Tesla zegt met de twee goedkoopste modellen te beginnen, omdat deze het meest worden verkocht. Daardoor kan Tesla naar eigen zeggen over een korte periode veel data binnenkrijgen. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf de uitrol van functies kan versnellen. De autofabrikant noemt het systeem waarbij alleen camera's gebruikt worden Tesla Vision.

Tesla Vision is nog in ontwikkeling; bepaalde functies zullen daarom minder of niet werken. Autosteer, waarbij de auto zelf stuurt, wordt beperkt tot maximaal 120km/u. Daarnaast is er een langere volgafstand nodig, al zegt Tesla niet hoe groot deze volgafstand dan moet zijn. Smart Summon, om de auto op bijvoorbeeld parkeerplaatsen op afstand te laten rijden, en Emergency Lane Departure Avoidance werken mogelijk nog niet. Deze functies worden via over-the-air-updates in de komende weken naar deze Tesla-modellen gebracht.

De Tesla Model S- en Model X-modellen worden nog geleverd met radarhardware. Ook auto's die niet voor de Noord-Amerikaanse markt zijn bestemd, blijven radars krijgen. Tesla wil uiteindelijk alleen nog maar Tesla Vision-auto's maken. Dat Tesla naar een systeem dat exclusief camera's gebruikt stapt is opvallend; de meeste andere autofabrikanten gebruiken voor rij-assistenten en veiligheidsfuncties juist een combinatie van radar, camera's en soms ook lidar.