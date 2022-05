Tesla boekte recordwinst in 2021, komt dit jaar niet met nieuwe modellen

Tesla heeft afgelopen jaar een recordwinst van 5,5 miljard dollar gedraaid. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf leverde in 2021 bijna dubbel zoveel auto's als het jaar daarvoor. Komend jaar verwacht het bedrijf weer een toename.

Tesla zal komend jaar echter geen nieuwe modellen introduceren, zo meldt topman Elon Musk in een toelichting van de kwartaalcijfers. De reden daarvoor zijn de chiptekorten en de problemen in de toeleveringsketen, aldus de topman. "We zullen dit jaar geen nieuwe voertuigmodellen introduceren. Dat zou geen zin hebben, omdat we dan nog steeds beperkt zijn in onderdelen", vertelt Musk. De topman zegt dat de totale output zou dalen als het bedrijf een nieuw model zou introduceren.

De topman geeft wel aan dat het blijft werken aan onder andere de Cybertruck, Semi en Roadster. Het bedrijf hoopt die voertuigen volgend jaar in productie te nemen. Ondanks dat het geen nieuwe modellen introduceert in 2022, geeft Musk wel aan een groei te verwachten die 'comfortabel boven de 50 procent ligt'. Momenteel voert het bedrijf equipment tests uit in zijn nieuwe fabrieken in Texas en Berlijn, waar het de Model Y wil gaan produceren. De eerste modellen uit de Texaanse fabriek zijn volgens het bedrijf bijna af. Tesla verwacht die modellen te leveren nadat deze gecertificeerd zijn.

Verder verwacht Musk dat het 'Full Self-Driving'-softwarepakket op termijn Tesla's 'belangrijkste inkomstenbron' wordt. Tesla-voertuigen zijn uitgerust met de hardware om zelfstandig te rijden, maar gebruikers moeten dat pakket wel los aanschaffen. De topman spreekt daarbij over robottaxi's; op termijn wil het bedrijf zelfrijdende Tesla's als taxi aanbieden. Momenteel is dat niet mogelijk, omdat Tesla's nog niet in staat zijn om volledig autonoom te rijden zonder enige input van mensen. Musk vertelt in de toelichting van zijn kwartaalcijfers dat het bedrijf verwacht dat 'dit jaar' te bereiken. Het bedrijf heeft eerder echter deadlines daarvoor gemist die door Musk werden voorspeld.

Tesla produceerde vorig jaar 906.032 Model 3- en Model Y-auto's en heeft er 911.208 geleverd, meldde het bedrijf eerder dit jaar al. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2020. Van de Model S en X produceerde het bedrijf in totaal 24.390 exemplaren en werden er 24.964 geleverd in 2021, wat minder is dan het jaar daarvoor. In totaal leverde Tesla 936.172 auto's in het afgelopen jaar. Dat is een toename van 87 procent ten opzichte van 2020.

Door die groei draaide Tesla voor het tweede jaar op rij winst. In totaal boekte het bedrijf netto-inkomsten van 5,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 4,9 miljard euro. De totale omzet bedroeg 53,8 miljard dollar en de operationele marge lag op 12,1 procent. Specifiek in het vierde kwartaal van 2021 draaide het bedrijf een winst van 2,3 miljard dollar, omgerekend 2 miljard euro. De kwartaalomzet bedroeg 17,7 miljard dollar.