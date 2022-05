Tesla begint met leveringen vernieuwde versie Model X

Tesla is begonnen met het leveren van de nieuwe versie van de Model X. Ten opzichte van de voorgaande variaties heeft de Model X nu een nieuw interieur, met het centrale touchscreen nu horizontaal in plaats van verticaal en een stuurwiel zonder bovenkant.

De leveringen zijn zondag begonnen, claimt Tesla. De fabrikant kondigde de vernieuwde versie al in januari aan, samen met een nieuwe variant van de Model S. Die kwam al eerder beschikbaar. Het is onduidelijk of de nieuwe leveringen gelijk wereldwijd plaatsvinden.

De Model X krijgt met deze versie een vernieuwd interieur. Het stuurwiel heeft nu geen rondingen meer en de bovenkant is eraf. Bovendien zitten er geen hendels meer rond het stuur voor zaken als de ruitenwissers of richting aangeven. Wel zitten er aanraakgevoelige knoppen voor het aangeven van de richting, groot licht, toeter, autopilot, de ruitenwissers en het geven van stemcommando's.

Het touchscreen is nu een liggend scherm in plaats van een staande display. Het formaat is ongewijzigd, maar de resolutie is wel verhoogd van 1900x1200 naar 2200x1300 pixels. Verder is er een 12,3"-scherm aanwezig direct achter het stuur en een 8"-scherm voor de inzittenden op de achterbank. De vernieuwde versie heeft bovendien een AMD Ryzen-apu met RDNA 2-gpu.