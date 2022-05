Tesla wil Amerikaanse klanten 625 dollar geven om update die laadtijd verlengde

Tesla wil 1743 Amerikaanse klanten een compensatie geven van 625 dollar, vanwege een update die de accuspanning van bepaalde Model S-auto's verkleinde. Hierdoor laadden de auto's minder snel op. De compensatie is onderdeel van een schikkingsvoorstel.

Als onderdeel van het schikkingsvoorstel gaat Tesla volgens Business Insider omgerekend 526 euro betalen aan Amerikanen die tussen mei 2019 en september 2020 eigenaar waren van een Model S of er eentje leaseten. Deze klanten moeten dan wel hebben 'ervaren' dat Tesla met de update de accuspanning verlaagde. Om hoeveel klanten het in totaal gaat is niet duidelijk. Het schikkingsvoorstel is onderdeel van een class action-rechtszaak; hier deden de eigenaren van 1743 auto's aan mee.

In totaal moet Tesla 1,5 miljoen dollar betalen, waarvan 410.000 dollar voor juridische kosten en voor advocaten. In het voorstel wordt volgens Business Insider alleen de Model S genoemd. Voor de Model X zouden dezelfde problemen spelen. In december buigt een rechter zich over het schikkingsvoorstel.

De rechtszaak draait om een over-the-air verstuurde auto-update van mei 2019. Hiermee werd de spanning van de accu verlaagd met maximaal tien procent, om zo de 'accu te beschermen en deze langer mee te laten gaan'. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat auto's er langer over deden om op te laden en de actieradius werd verkleind. Vorig jaar bracht Tesla een update uit die het probleem moest verhelpen. Zodra eigenaren meer met hun auto's rijden, gaat de spanning langzaamaan weer omhoog.

Inmiddels zouden 1552 auto's weer de maximale spanning hebben, stelt Tesla. Verder zouden 57 auto's een nieuw accupakket hebben ontvangen. Eerder oordeelde een bemiddelingsraad in Oslo al dat Tesla om dezelfde accuproblemen klanten in Noorwegen moet terugbetalen. Het gaat hierbij echter om een veel hoger bedrag; iedere klant zou in Noorwegen recht hebben op omgerekend 13.353 euro.