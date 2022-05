Amazon krijgt GDPR-boete van 746 miljoen euro

Amazon heeft een boete van 746 miljoen euro opgelegd gekregen van de Luxemburgse privacywaakhond CNPD vanwege inbreuken op de Europese privacyrichtlijn GDPR. Amazon is het niet eens met het boetebesluit.

Amazon heeft de GDPR geschonden met de verwerking van persoonsgegevens, concludeert de Luxemburgse Commission Nationale pour la Protection des Données. De Luxemburgse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens heeft de boete van 746 miljoen euro 16 juli opgelegd, blijkt uit documenten die Amazon heeft gepubliceerd. Ook moet Amazon bepaalde, niet nader beschreven, wijzigingen doorvoeren om een einde te maken aan de inbreuk op de GDPR. Op de website van de CNPD zelf staat op het moment van schrijven nog niets over de boete. Het gaat om de hoogste wegens GDPR-inbreuken opgelegde boete tot nu toe.

Volgens Amazon is er geen grond voor het boetebesluit en het bedrijf laat aan Politico weten er tegen in beroep te gaan. De boete volgt op onderzoek van de CNPD naar de handelwijze van Amazon, volgend op een klacht van de digitale burgerrechtenorganisatie La Quadrature du Net. Die organisatie diende de klachten in 2018 in bij de Luxemburgse databeschermingsautoriteit. Amazons Europese hoofdkantoor is gevestigd in Luxemburg.

Logo van La Quadrature du Net

In mei klaagde La Quadrature du Net nog dat er maar niks leek te gebeuren met de ingediende claims. Nu geeft de organisatie tegen Bloomberg aan dat het een eerste stap op weg naar een daadwerkelijke boete lijkt te zijn en de organisatie spreekt de hoop uit dat ook afgedwongen wordt dat Amazon stopt met zijn inbreukmakende gedrag.

In feite ging het in 2018 om klachten over de inbreuk op de GDPR door wat La Quadrature du Net de Gafam noemt, waarmee de organisatie Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft bedoelt. Die klachten werden mede namens 12.000 Europese burgers ingediend. De boete is een stuk hoger dan de WSJ eerder benoemde op basis van geruchten.