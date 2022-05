Amazon installeert AI-camera's in bezorgbusjes in het Verenigd Koninkrijk

Amazon gebruikt voortaan camera's in bezorgbusjes in het Verenigd Koninkrijk. De camera's controleren door middel van kunstmatige intelligentie of chauffeurs veilig rijden en geen verkeersovertredingen begaan.

Busjes van Amazon zelf worden met twee camera's uitgerust; een voor binnenin de bezorgbus en een voor daarbuiten, zo meldt The Telegraph. Wanneer de kunstmatige intelligentie onveilig of illegaal rijgedrag detecteert, krijgen de chauffeurs een melding te horen. Onder meer hard remmen, te hard rijden en afgeleid rijden zouden opgepikt kunnen worden door de camera's. Wanneer het busje uitgeschakeld wordt, stoppen de camera's ook gelijk met filmen.

Het principe wordt al in de Verenigde Staten toegepast. Daar zouden bijna 50 procent minder ongelukken gebeuren waarbij een Amazon-busje betrokken is. Chauffeurs zouden volgens Amazon daarnaast 60 procent minder vaak zonder gordel om rijden terwijl afgeleid rijden met 75 procent daalde.

"Het doel van deze technologie is om de veiligheid van chauffeurs en gemeenschappen te waarborgen, er zit geen andere reden achter", aldus Amazon tegenover het medium. "We hebben in eerste instantie uitgebreid onderzoek gedaan naar de data- en privacyimplicaties [van de techniek] in overeenstemming met wetten die hier betrekking op hebben."

Volgens critici als privacywaakhond Big Brother Watch is de maatregel van Amazon 'buitensporig' en 'eng'. Naast potentiële privacyschendingen zouden de camera's werknemers ook kunnen demoraliseren en afleiden. Eerder ontdekte Vice dat werknemers mogelijk onterecht op fouten gewezen zouden worden in de Verenigde Staten, wat juist voor afleiding kan zorgen. Het is niet duidelijk of Amazon in de tussentijd verbeteringen aan de kunstmatige intelligentie heeft doorgevoerd.