Amazon-apparaten kunnen eigen netwerk uitzenden voor ongeautoriseerde verbinding

Amazon wil een update uitbrengen voor bepaalde hardware waarbij de apparaten gebruikmaken van wifi om een eigen netwerk op te zetten met een groter bereik. Daarmee kunnen alle Amazon-apparaten in de buurt automatisch verbinden zonder authenticatie, ook die van andere gebruikers.

Gebruikers van een Amazon-apparaat hebben een mail ontvangen dat hun apparaten in de toekomst gebruik kunnen maken van de nieuwe feature. Amazon Sidewalk is alleen beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers, maar omdat Alexa nog niet in het Nederlands beschikbaar is en Amazon zelf ook pas kort in Nederland actief is, hebben veel Nederlandse gebruikers hun Echo-apparaten op een Amerikaanse locatie ingesteld. Veel daarvan hebben ook een melding gekregen.

Sidewalk is een feature die in ieder apparaat van Amazon komt. Dat zijn bijvoorbeeld Echo-apparaten, maar ook Ring-deurbellen. Die gaan een eigen wifisignaal uitzenden waar andere Amazon-apparaten mee kunnen verbinden. Het idee daarachter is dat het bereik groter wordt. Sidewalk zou ongeveer 80kbit/s aan data verbruiken, met een maximum van 500MB per maand.

Met Sidewalk wordt een deel van de bandbreedte van het thuisgebruik ingezet, waarbij de apparaten vervolgens een combinatie van het 900MHz-spectrum, andere frequenties en bluetooth uitzenden. Apparaten die dat uitzenden, veranderen dan in een 'bridge'. Andere apparaten die de functie ondersteunen, kunnen dan vervolgens automatisch met die bridge verbinden.

Voor die verbinding is geen authenticatie of gebruikersinteractie nodig. Dat betekent dat ook apparaten van bijvoorbeeld buurtgenoten die binnen bereik van een bridge zijn, daar automatisch mee kunnen verbinden. Amazon zet de functie standaard aan voor Echo- en Ring-gebruikers, maar laat gebruikers die via opt-out wel uitzetten.

Amazon schrijft dat het niet mogelijk is om te zien welke andere Sidewalk-apparaten op een bridge zijn aangesloten. Die informatie is versleuteld, schrijft het bedrijf. Van de andere kant kunnen apparaateigenaren niet zien op welke bridge hun apparaat is aangesloten. Het bedrijf heeft een whitepaper geschreven waarin de privacy- en securitybeschermingen van het project worden beschreven.