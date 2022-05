Lenovo-laptops met Alexa krijgen Show Mode voor gebruik als 'slim scherm'

Amazon heeft Alexa Show Mode uitgebracht, een functie waarmee gebruikers bepaalde Lenovo-laptops als slimme displays kunnen gebruiken. Gebruikers kunnen met Show Mode de Alexa-stemassistent oproepen om bijvoorbeeld nieuws voor te lezen of naar muziek te luisteren.

In Show Mode laat een compatibele laptop continu de tijd zien en aankomende kalenderafspraken. Gebruikers kunnen daarnaast de Alexa-spraakassistent oproepen en deze bepaalde functies laten uitvoeren. Show Mode ondersteunt volgens Amazon 'veel' Alexa-functies, zoals het opzoeken van recepten, het spelen van spellen, het instellen van reminders of het voorlezen van Audible-audioboeken. De functionaliteit is vergelijkbaar met die van de Amazon Echo Show-apparaten.

De functie laat gebruikers daarnaast een laptop gebruiken als een smarthome-hub, waarmee gebruikers andere smarthome-apparaten kunnen bedienen. Show Mode is volgens Amazon in samenwerking met Lenovo gemaakt. Daardoor kan de functie op Lenovo-apparaten automatisch aangaan wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt en gebruikt de functie minder energie, meldt Amazon. Show Mode is onderdeel van de pc-Alexa-app en is op te roepen via een Alexa-oproep of door in de pc-Alexa-app Show Mode aan te klikken.

Vooralsnog werkt de functie alleen op bepaalde Lenovo-apparaten die Alexa standaard geïnstalleerd meekrijgen. Het gaat om laptops en convertibles binnen de Yoga-, IdeaPad- en ThinkPad-series met Windows 10 in bepaalde landen, waaronder Duitsland. België en Nederland worden vooralsnog niet genoemd. Amazon wil Show Mode later naar meer pc's brengen, maar geeft daar nog geen details over.