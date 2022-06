Amazon Alexa kan bezoekers te woord staan via Ring-videodeurbellen

Amazon voegt een functie toe aan Ring-videodeurbellen zodat Alexa bezoekers te woord kan staan. Daarbij kan de digitale assistent een boodschap aannemen of postbezorgers vertellen waar ze een pakket kunnen achterlaten.

Behalve de antwoorden van Alexa, die alleen werken op de Ring Video Doorbell Pro, kunnen gebruikers ook zelf Quick Responses gaan toevoegen, meldt het bedrijf. Met die antwoorden kunnen klanten antwoorden instellen om te zeggen dat ze er niet zijn of dat het even duurt voor ze bij de voordeur zullen zijn. Het bekijken van de beelden en het horen van de antwoorden van de bezoeker kan via Live View.

Bedrade deurbellen en diverse beveiligingscamera's van Ring krijgen ook de optie om de bezoekers een waarschuwing te geven. Daarbij laat de bel weten aan iemand dat hij of zij wordt opgenomen. Dat gebeurt op basis van beweging. Het is onbekend wanneer de functies precies live zullen staan. Voor de functies is een Ring Protect-abonnement nodig.