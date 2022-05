Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor inzet van slimme deurbellen

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt opnieuw voor het gebruik van slimme deurbellen. De privacywaakhond zegt tegen de NOS dat die niet zomaar op de openbare weg mogen worden gericht.

Steeds meer Nederlanders hebben een slimme deurbel. Het zou inmiddels om zeker een half miljoen huishoudens gaan bleek onlangs uit onderzoek. Veel van die deurbellen filmen deels of volledig de openbare weg, maar dat mag niet zomaar, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de NOS.

Mensen zouden volgens AP-bestuurslid Katja Mur 'hun best moeten doen' om de openbare weg zo min mogelijk te filmen. Ook moeten gebruikers proberen de voordeur van hun naaste buren of overburen niet te filmen. "Je ziet dan alles, ook als iemand boos de deur achter zich dichtslaat na een ruzie", zegt Mur tegen de omroep. De AP zegt dat het zowel gaat om het passief filmen van de weg als het maken van opnames als er iemand aanbelt. Sommige deurbellen maken alleen op dat moment opnames. Bezitters zouden 'duidelijk moeten aangeven' dat iemand die aanbelt wordt gefilmd.

Vorig jaar schreef Tweakers een uitgebreid achtergrondverhaal over gemeenten die voor geen of weinig geld slimme deurbellen uitdelen aan burgers. Dat doen ze in de hoop criminaliteit te verminderen, al vallen de resultaten daarvan vaak tegen. De Autoriteit Persoonsgegevens zei destijds al dat slimme deurbellen met camera's alleen zijn toegestaan als er 'serieuze veiligheidsproblemen zijn waarbij het gebruik van een camera noodzakelijk en onvermijdelijk is'. De deurbellen werden uitgedeeld in samenwerking met de politie, maar die erkende daarbij wel dat het filmen van de openbare weg eigenlijk niet is toegestaan.

In het algemeen waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens al jaren dat als een camera al dan niet deels op de openbare weg of de tuin van de buren gericht is, de AVG van toepassing is en de AP dan toezicht houdt.