Tweede Kamer wil dat Autoriteit Persoonsgegevens ruim verdubbelt in werknemers

De Tweede kamer wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens ruim twee keer zoveel werknemers krijgt als dat de waakhond nu heeft. Vanaf 2022 moet de instantie wat de Tweede Kamer betreft groeien naar 470 voltijdswerknemers. Zo kan de AP meer onderzoek doen naar datalekken.

In de vandaag aangenomen motie staat dat het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens verhoogd moet worden om meer mensen te kunnen aannemen. Nu heeft de AP nog 184fte, wat volgens onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid niet genoeg is om alle taken in de toekomst goed uit te kunnen voeren. Met 470fte zou dat wel het geval zijn, schrijven de indieners van de motie.

Het gaat in de motie voornamelijk om datalekken. Zo zou de AP nu alleen budget hebben om iemand een dag per week actief op zoek te laten gaan naar mogelijke datalekken. Om de 27.000 datalekken die jaarlijks worden gemeld te onderzoeken, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens niet eens drie voltijdswerknemers, zeggen de indieners op basis van het KPMG-rapport. De motie werd op 3 februari ingediend door Kamerleden van 50Plus, ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, en de SP.

De AP slaakte een jaar geleden de noodkreet over de onderbezetting. Het aantal meldingen bij de AP is de laatste jaren sterk gestegen, voornamelijk vanwege de invoering van de AVG. Daardoor zou de instelling de privacywet niet genoeg kunnen handhaven. In juni gaf de Autoriteit Persoonsgegevens aan al te willen uitbreiden naar 324fte. Dit jaar verhuist de instantie naar een nieuw kantoor in Den Haag, waar plek zou zijn voor maximaal 400fte. Minister Dekker erkende in november de problemen van de AP, maar zei destijds dat het volgende kabinet daar een beslissing over moet nemen.