Minister: volgend kabinet moet besluiten over meer geld voor privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens moet er in de komende vijf jaar minstens bijna drie keer zoveel werknemers bij krijgen, staat in een onderzoek dat de instantie zelf heeft laten uitvoeren. Minister Dekker wil echter dat het volgende kabinet daar een beslissing over neemt.

De Autoriteit Persoonsgegevens liet eerder dit jaar samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek uitvoeren naar de capaciteiten van de privacywaakhond. Dat onderzoek werd uitgevoerd door KPMG. Het accountantskantoor concludeert nu dat de toezichthouder in de komende vijf jaar van 184 naar 470fte moet groeien. Mede daarvoor moet het budget van de toezichthouder van 24,6 miljoen naar 66 miljoen euro per jaar. Dat zegt in ieder geval de toezichthouder zelf. Minister Dekker van Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor de AP, nuanceert dat beeld in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Dekker is de Autoriteit Persoonsgegevens nog volop aan het groeien. Mede daardoor werken veel processen binnen de AP nog niet zoals gehoopt. "De ontwikkeling van de AP heeft als gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende processen bestendigd zijn waardoor de taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden te beschrijven zijn", schrijft de minister. Hij vindt daarom dat het onderzoek van KPMG te veel gebaseerd is op schattingen. "De uitkomsten van dit onderzoek geven een te grote bandbreedte om hieraan structurele financiële consequenties te verbinden."

Dekker wil de AP voor in ieder geval het aankomende jaar wel meer geld geven. Ook krijgt de AP daarnaast nog dit jaar een eenmalige bijdrage van 3,5 miljoen euro. Die is bedoeld voor 'het oplossen van incidentele problematiek' en voor een investering in de ict. Dekker wil het aan het volgende kabinet laten om een beslissing te nemen over het budget voor de komende jaren. In maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen en komt er uiteindelijk een nieuwe regering.

De Autoriteit Persoonsgegevens luidt al jaren de noodklok over een grote onderbezetting. Onlangs klaagde voorzitter Aleid Wolfsen nog over het gebrek aan personeel en middelen. Ook Dekker erkent het probleem. Hij schrijft in de brief dat het aantal klachten bij de toezichthouder harder toeneemt dan de AP ze kan beoordelen. De AP kan daarmee 'niet al haar taken ieder jaar in volle omvang oppakken'.