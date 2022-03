Bang & Olufsen komt met 48"-oled-tv met ingebouwde soundbar voor 5599 euro

Bang & Olufsen komt met de Beovision Contour, een oledtelevisie met een beelddiagonaal van 48". Deze televisie bevat zoals meer oled-tv's van de fabrikant een ingebouwde soundbar. De HDMI 2.1-standaard wordt ondersteund en de tv gaat minimaal 5599 euro kosten.

De Beovision Contour lijkt te zijn gebaseerd op de LG CX, een oled-tv die de Zuid-Koreaanse fabrikant dit jaar uitbracht. Net als deze televisie van LG heeft de Beovision Contour de beschikking over de A9 gen 3-processor, worden HDMI 2.1 en Dolby Vision IQ ondersteund en is het besturingssysteem versie 5.0 van webOS. De nieuwe televisie heeft in totaal vier HDMI 2.1-aansluitingen.

De 48"-televisie beschikt over een geïntegreerde soundbar met twee stereokanalen, een middenkanaal en ondersteuning voor Dolby Atmos, ook al ontbreken omhoog gericht speakers. Verder worden AirPlay 2, Chromecast, Beolink en bluetooth ondersteund.

Bang & Olufsens 48"-oled-tv is op een voet geplaatst waarvan het frame in drie verschillende kleurentinten verkrijgbaar is: zilver en aluminium, goud en aluminium, en zwart en aluminium. Ook zijn er meerdere covers voor de speakers beschikbaar. Het is mogelijk de voet 180 graden te roteren naar elke kant, maar deze is ook te verwijderen voor een plaatsing tegen de muur. De televisie kost minimaal 5599 euro en gaat vanaf februari in de verkoop.