“ LG introduceert soundbars die werken met zowel Google Assistent als Apple Siri.”

LG kondigt vijf nieuwe soundbars aan, waarvan er drie ondersteuning krijgen voor zowel Google Assistent, Amazon Alexa, Apple Siri en AirPlay 2. Alle soundbars kunnen daarnaast overweg met AI Sound Pro van LG-tv's, dat het geluidsprofiel aanpast op basis van het beeld.

De AI Sound Pro-functie werkt alleen als zowel tv en soundbar deze ondersteunen en geeft volgens LG een betere audioweergave. Deze modus kan ook het geluidsprofiel van de soundbar zelf aanpassen, om bijvoorbeeld de muziekmodus te selecteren als er muziek wordt afgespeeld. De nieuwe soundbars hebben daarom dezelfde geluidsprofielen als de LG-televisies en de profielen van de soundbar kunnen met de tv-afstandsbediening worden aangepast.

De vijf soundbars ondersteunen daarnaast Dolby Atmos en DTS:X, in het geval van de SP7Y is de DTS:X virtueel. Dit model is ook de enige soundbar die geen eARC of 4K-pass-through met Dolby Vision-ondersteuning ondersteunt. De SP7Y ondersteunt wel ARC. Drie van de vijf modellen ondersteunen tevens AI Room Calibration, waarbij de soundbar zelf de speakers kan kalibreren.

LG heeft voor de soundbars samengewerkt met Meridian Audio en introduceert een nieuwe Meridian Horizon-functie. Deze functie kan stereogeluid omzetten naar multichannelgeluid. LG start de verkoop van de nieuwe soundbars deze maand, prijzen noemt het bedrijf nog niet.

Functie SP11RA SP9YA SP8YA SP7Y SPD7Y Vermogen 770W 520W 440W 440W 380W Kanalen 7.1.4 5.1.2 3.1.2 5.1 3.1.2 Achterspeakers Meegeleverd Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel AI Room Calibration Ja Ja Ja Nee Nee Meerdere spraakassistenten Ja Ja Ja Nee Nee

In het midden de SP8YA, rechts de SP7Y.