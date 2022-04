Google heeft 3d-audiobedrijf Dysonics overgenomen

Google heeft recent Dysonics overgenomen, een bedrijf dat aan 3d-audiotoepassingen werkt. Medewerkers van het bedrijf werken nu bij Google aan audiohardware. Google heeft met de overname ook patenten binnengehaald.

De overname van Dysonics door Google is niet publiek aangekondigd, maar Protocol ontdekte dat die afgelopen december heeft plaatsgevonden, omdat dit vermeld staat in een patentaanvraag die in de Verenigde Staten is ingediend. Details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Dysonics bestaat al sinds 2011. Het is een klein bedrijf met minder dan tien medewerkers. Uit bijgewerkte LinkedIn-pagina's blijkt dat medewerkers van Dysonics nu voor Google werken. Zo ook Robert Dalton Jr., de medeoprichter en cto van het bedrijf, die volgens zijn profiel nu bij Google aan audiohardware werkt. Een ander voormalig teamlid schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat hij aan een team werkt dat audioalgoritmes zal ontwikkelen voor diverse Google-producten.

Oorspronkelijk maakte Dysonics een bewegingstracker voor koptelefoons, om 3d-audio aan bestaande koptelefoons toe te voegen. In 2014 haalde het bedrijf via Kickstarter 60.000 dollar op om dat product te maken. Daarna werkte Dysonics samen met luchtvaartmaatschappij Virgin America om surroundsound toe te voegen aan het in-flight-entertainmentsysteem. Ook ontwikkelde Dysonics software voor het gebruik van 3d-audio in VR-toepassingen.

Wat Google precies van plan is met de kennis en het intellectuele eigendom van Dysonics, is niet bekend. De zoekgigant zou de techniek kunnen gebruiken voor zijn eigen Pixel Buds-oortjes of andere audiohardware. Ook zou 3d-audiotechniek van pas kunnen komen bij AR-toepassingen.

Kickstarter-video van Dysonics uit 2014