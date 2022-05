Google rondt overname van Fitbit af

Google heeft de overname van Fitbit officieel afgerond, een maand nadat de Europese Commissie akkoord ging met de overname. Google benadrukt nogmaals dat het bedrijf met de deal geen gezondheidsdata van klanten in handen krijgt en alleen apparaten wil verkopen.

In een verklaring schrijft Google met Fitbit nieuwe producten en diensten te willen ontwikkelen die gebruikers meer 'kennis, succes, gezondheid en geluk' kunnen geven. Hierbij zijn volgens Google de privacy en veiligheid van gebruikers cruciaal. Het bedrijf zegt daarom toegewijd te zijn om de gezondheidsinformatie van gebruikers te beschermen en deze gebruikers controle over hun data te geven.

Google herhaalt dat het bedrijf de gezondheids- en welzijnsdata van gebruikers niet gaat gebruiken voor reclamedoeleinden, waarvoor het verwijst naar de eisen die zijn opgelegd door de Europese Commissie. Daarbij blijven derde partijen toegang houden tot onder meer de Fitbit Web API, zodat andere bedrijven diensten aan gebruikers kunnen blijven aanbieden die de gezondheids- en fitnessdata van Fitbit-apparaten gebruiken. Verzamelde Fitbit-gebruikersdata wordt ook apart van andere Google-data opgeslagen. Deze eisen zijn voor tien jaar geldig en kunnen na deze periode weer voor een decennium worden verlengd.

Fitbit zelf zegt dat het dankzij de overname nu de middelen heeft om sneller te innoveren, meer keuzes aan te bieden en betere producten te kunnen maken. De apparaten blijven werken met iOS, bevestigt Fitbit-CEO James Park. Het bedrijf zegt dat er sinds 2009 120 miljoen apparaten zijn verkocht, dat gebruikers in totaal 275 biljoen stappen hebben gezet en dat Fitbit-apparaten 15 miljard uur slaap hebben geregistreerd.

Hoewel de EU de deal goedkeurde, zijn er meerdere instanties die dat nog niet hebben gedaan. New York Times-journalist Cecilia Kang schrijft bijvoorbeeld op Twitter dat het Amerikaanse ministerie van Justitie nog bezig is met het onderzoek naar de overname. Het ministerie zegt in een statement dat diens mededingingsrechtafdeling nog geen beslissing heeft kunnen nemen over of de overname slecht is voor Amerikaanse concurrentie en consumenten.

Ook de Australische ACCC-waakhond onderzoekt de overname nog. Eind december schreef het orgaan over een voorstel van Google dat zou lijken op de eisen die de Europese Commissie aan de overname heeft gesteld. De Australian Competition & Consumer Commission accepteerde dit voorstel niet en zei dat het nog steeds bezorgd was dat andere wearables-producenten door de overname wellicht gemarginaliseerd zouden worden. De ACCC wil voor 25 maart een laatste oordeel over de overname hebben.

The Guardian schreef eind december dat wanneer Google alsnog Fitbit zou overnemen, het een boete van maximaal omgerekend 256,4 miljoen euro zou riskeren. Tegenover The Verge wilde Google niet reageren over het onderzoek van de ACCC. Wel zegt het bedrijf dat het de laatste veertien maanden heeft meegewerkt aan het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Daarbij wachtte het bedrijf tot de vooraf afgesproken wachttijd voorbij was, voor het de overname afrondde. Google zegt in contact te blijven met het ministerie en eventuele volgende vragen te willen beantwoorden. Het bedrijf kondigde de overname eind 2019 aan waarmee omgerekend 1,72 miljard euro was gemoeid.