Fitbit roept beperkt aantal Sense-smartwatches terug vanwege hardwareproblemen

Een aantal eigenaren van de Fitbit Sense heeft te horen gekregen dat hun smartwatch teruggestuurd moet worden vanwege hardwareproblemen. Het zou gaan om een probleem met de ecg-functie, maar slechts een beperkt aantal apparaten zou hier last van hebben.

De terugroepactie kwam aan het licht toen gebruikers van de Sense-smartwatch er melding van maakten op het forum van Fitbit. In een e-mail aan klanten vraagt de fabrikant om het horloge terug te sturen vanwege een niet nader gespecificeerd hardwareprobleem. Wie de Sense terugstuurt, krijgt een nieuw exemplaar opgestuurd.

In een reactie aan The Verge laat Fitbit weten dat het probleem te maken heeft met de mogelijkheid om ecg's vast te leggen. De fout zou ervoor zorgen dat er per abuis een ecg wordt gemarkeerd als inconclusive. Wat er hardwarematig precies aan mankeert blijft echter onduidelijk, want de woordvoerder van het bedrijf gaf geen nadere details. Ook geven gebruikers aan dat hun smartwatch gewoon goed lijkt te werken.

Het probleem lijkt slechts een klein aantal gebruikers te treffen. Volgens Fitbit zijn er ongeveer 900 stuks geïdentificeerd met het mogelijke probleem, waardoor de impact beperkt lijkt. Dat Fitbit kiest voor een terugroepactie, heeft waarschijnlijk te maken met de strengere regels voor functies zoals het maken van een ecg. Voor dergelijke medische functionaliteit is in veel gevallen namelijk toestemming van autoriteiten nodig vanwege de regels omtrent medische apparaten.