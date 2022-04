Fitbit brengt derde versie van Ace-fitnesstracker voor kinderen uit

Fitbit heeft zijn Ace 3 aangekondigd, een fitnesstracker die bedoeld is voor kinderen van zes jaar en ouder. Het horloge is te koop vanaf 15 maart voor een adviesprijs van 80 euro. Het is het eerste product dat Fitbit uitbrengt nadat het door Google is overgenomen.

De Ace 3 heeft volgens Fitbit meer geanimeerde wijzerplaten en een accuduur van acht dagen. Het horloge is waterdicht en kan gebruikt worden tijdens het zwemmen. De fitnesstracker heeft een stappenteller, houdt actieve minuten bij en geeft reminders om te bewegen. Ook heeft het horloge slaaptracking.

Ouders kunnen via de Fitbit Parent View-app dergelijke statistieken bekijken en reminders instellen. Ook is er een Kids View-weergave in de app, die is bedoeld voor kinderen om hun statistieken te bekijken. De Ace 3 kan draadloos verbinden met Android- en iOS-apparaten, waarna notificaties voor inkomende telefoongesprekken te ontvangen zijn.

Fitbit is inmiddels overgenomen door Google. De Ace 3 is het eerste apparaat dat het bedrijf uitbrengt nadat die overname is afgerond. De Ace 2 kwam in 2019 uit en was ook gericht op kinderen. Volgens Fitbit is de fitnesstracker ontworpen met inachtneming van de privacystandaarden voor kinderen, waaronder de Europese AVG en de Amerikaanse COPPA.