Microsoft: sommige nieuwe Bethesda-games komen alleen naar Xbox en pc

Microsoft bevestigt dat het sommige nieuwe Bethesda-titels exclusief gaat uitbrengen voor Xbox-consoles en pc's. Dat zegt het bedrijf in een bericht over de afronding van de overname van Bethesda. Om welke games het gaat, is nog niet bekend.

"Gamers moeten weten dat Xbox-consoles, pc en Game Pass de beste plekken zijn om nieuwe Bethesda-games te ervaren, waaronder sommige nieuwe titels die in de toekomst exclusief naar de Xbox en pc komen", schrijft Xbox-topman Phil Spencer.

Om welke games het gaat, is nog niet bekend. De bewoording geeft in ieder geval aan dat Microsoft niet alle games van Bethesda exclusief voor Xbox- en pc-gamers gaat houden. Het zou kunnen gaan om grote games die in ontwikkeling zijn, zoals The Elder Scrolls VI en Starfield. Ook zou Microsoft ervoor kunnen kiezen om die titels juist op meer platforms uit te brengen. Spencer heeft eerder echter aangegeven dat het voor Microsoft niet nodig is om dat te doen, om het overnamebedrag terug te verdienen.

Spencer herhaalt nog eens dat het de bedoeling is dat Bethesda games blijft maken op de manier zoals dat nu gebeurt. Microsoft wil naar eigen zeggen de verschillende studio's in staat stellen om 'nog meer spelers te bereiken' en om toekomstige Bethesda-titels de 'grootste en populairste games' te maken.

Later dit jaar gaat Microsoft meer bekendmaken over wat de plannen zijn na de overname. Later deze week komen er in ieder geval meer Bethesda-games naar het Game Pass-abonnement, maar welke dat zijn, is nog niet bekend.

Bethesda heeft ook een bericht gepubliceerd om de overname te bevestigen. Het bedrijf verwacht dat zijn studio's door kunnen gaan zoals ze dat in het verleden hebben gedaan, maar dan met 'meer ondersteuning en meer middelen'. Ter gelegenheid heeft Bethesda een video gemaakt waarin de games van zijn studio's onder de aandacht worden gebracht.

Maandag bleek dat Microsoft van de Europese Commissie toestemming heeft gekregen voor de overname van Bethesda. De transactie van 7,5 miljard dollar werd vorige week door de Amerikaanse beurswaakhond SEC goedgekeurd. Microsoft kondigde de deal vorig jaar in september aan. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de overname en wat dit betekent voor gamers.