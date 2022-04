McAfee verkoopt zijn zakelijke divisie voor 4 miljard dollar

McAfee gaat zich enkel nog op software voor consumenten richten. Het bedrijf verkoopt zijn enterprisedivisie aan een investeringsmaatschappij voor 4 miljard dollar, omgerekend 3,4 miljard euro. Volgens McAfee is er meer groei mogelijk in de markt voor consumenten.

In een presentatie over de verkoop schrijft McAfee dat het zich door het afstoten van de zakelijke divisie beter kan focussen op de markt voor consumenten en zijn strategie om 'leider te worden in persoonlijke beveiliging' kan versnellen.

McAfee heeft volgens de presentatie 18 miljoen consumenten als klant. Daarvan zijn er 2,8 miljoen bijgekomen in 2020. Daardoor steeg de omzet uit consumentenproducten vorig jaar ook harder dan die van de zakelijke tak. In het vierde kwartaal was dat een groei van 23 procent, terwijl de enterprisedivisie 5 procent groeide.

De totale omzet van McAfee vorig jaar was 2,9 miljard dollar. Dat was 10 procent meer dan een jaar eerder. Van die omzet was 1,6 miljard afkomstig van consumenten. De overige 1,3 miljard was toe te schrijven aan de zakelijke divisie.

McAfee verkoopt zijn enterprisedivisie aan de Symphony Technology Group, een Amerikaanse private-equityfirma. De partijen verwachten dat de overname tegen het einde van het jaar volledig is afgerond, nadat regelgevende instanties goedkeuring hebben gegeven.

Het bedrijf dat antivirus- en beveiligingssoftware maakt heeft een bewogen geschiedenis. McAfee werd in 1980 opgericht en in 2010 opgekocht door Intel voor 7,7 miljard dollar. In 2014 werd de naam gewijzigd in Intel Security, maar in 2017 stootte Intel een meerderheidsbelang af, waarna het bedrijf weer verder ging als McAfee. Oprichter John McAfee is sinds 1994 niet meer betrokken bij het bedrijf. Hij kwam onlangs weer in het nieuws omdat hij wordt aangeklaagd voor cryptofraude.