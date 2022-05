Investeerdersgroep neemt securitybedrijf McAfee over voor 12 miljard euro

Securitybedrijf McAfee wordt overgenomen door een investeerdersgroep. Dat maakt het bedrijf op maandag bekend. De groep investeerders betaalt omgerekend 12 miljard euro voor het securitybedrijf.

Het consortium investeerders bestaat uit zes partijen en wordt geleid door de Amerikaanse firma Advent International. Met de overname wordt McAfee, dat momenteel nog een beursgenoteerd bedrijf is, volledig privaat. Dat meldt het securitybedrijf in een persbericht. Als onderdeel van de overname worden alle uitstaande McAfee-aandelen door de investeerdersgroep overgenomen voor ongeveer 22,40 euro per aandeel. Het totale bedrag van 14 miljard dollar, omgerekend 12 miljard euro, wordt in een all-cash-transactie betaald. Naar verwachting wordt de overname in de eerste helft van 2022 afgerond.

McAfee werd in 1987 opgezet door de Amerikaanse ondernemer John McAfee, die eerder dit jaar overleed. Het was het eerste bedrijf dat commerciële antivirussoftware op de markt bracht. John McAfee verliet het bedrijf in 1994 en het securitybedrijf werd in 2010 overgenomen door Intel. In 2014 werd de naam gewijzigd naar Intel Security, maar enkele jaren later stootte Intel een meerderheidsbelang van het bedrijf af, waarna het wederom verderging onder de naam McAfee. Het securitybedrijf maakte eerder dit jaar bekend zich alleen nog op software voor consumenten te richten, en verkocht daarop zijn zakelijke divisie. In oktober 2020 ging McAfee naar de beurs, schrijft CNN, maar na de overname worden aandelen van het bedrijf niet langer publiek verhandeld.