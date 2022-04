John McAfee is op 75-jarige leeftijd overleden door zelfdoding in gevangenis

John McAfee, de markante oprichter van de gelijknamige antivirussoftware, is overleden in een Spaanse gevangenis. Volgens de autoriteiten in het land zou de 75-jarige McAfee zelfmoord hebben gepleegd.

Spaanse media meldden de dood van McAfee als eerste. Zijn overlijden komt kort nadat een Spaanse rechtbank bepaalde dat hij mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. McAfee stond daar terecht wegens belastingontduiking. Hij werd in oktober vorig jaar opgepakt door de Spaanse autoriteiten na een aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. McAfee zou miljoenen aan inkomsten niet hebben opgegeven bij de belastingdienst van het land. Alles 'wijst erop dat McAfee zelfmoord zou hebben gepleegd', stellen de Spaanse autoriteiten volgens Reuters. McAfee was 75 jaar.

John McAfee werd bekend van het oprichten van McAfee Antivirus. Daar nam hij jaren geleden al afscheid, maar bleef daarna in een juridische strijd verwikkeld rondom de naam. In 2017 schikte hij een rechtszaak waardoor hij zijn naam niet meer mocht verbinden aan het beveiligingsbedrijf. In de afgelopen jaren was McAfee vooral bekend van het promoten van cryptovaluta. Naast bitcoin promootte hij ook talloze alt-coins, waarbij hij er regelmatig van verdacht werd zelf rijk te worden door de koers ervan te beïnvloeden door erover te tweeten. Mede door zijn handelen in cryptovaluta werd hij door de autoriteiten gezocht; de Amerikaanse beurswaakhond stelde dat McAfee fraudeerde door niet aan te geven dat hij betaald kreeg voor het promoten van initial coin offerings.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. In België kun je terecht bij telefoonnummer 1813 of op zelfmoord1813.be.