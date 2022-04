Nvidia komt met Canvas-app die schetsen omzet in fotorealistische afbeeldingen

Nvidia brengt Canvas uit. Deze app zet schetsen om in fotorealistische afbeeldingen van landschappen. Canvas werkt op alle Nvidia RTX-gpu's en wordt een onderdeel van Nvidia Studio, waarin ook Nvidia Broadcast en Omniverse verwerkt zitten.

Nvidia brengt Canvas uit als gratis app. Het programma bevindt zich momenteel nog in een bètafase. Canvas is gebaseerd op GauGAN, een soort AI-schildertool die Nvidia ontwikkelde met 5 miljoen afbeeldingen als referentiemateriaal. Nvidia toonde in 2019 al een demo van GauGAN, die vergelijkbaar is met de uiteindelijke Canvas-app.

De app laat gebruikers tekenen met 'materialen' in plaats van kleuren. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een penseel met 'gras' selecteren. Penseelstroken met die kwast worden vervolgens automatisch omgezet naar het materiaal in kwestie. GauGAN maakt het eindresultaat daarvan zo realistisch mogelijk met behulp van AI.

Canvas zet schetsen om in fotorealistisch afbeeldingen. Bron: Nvidia

De bètaversie van Canvas heeft negen 'stijlen' en vijftien verschillende materialen, waaronder water, rotsen, de lucht, wolken en sneeuw. Gebruikers kunnen het eindresultaat opslaan als png-afbeelding. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de afbeelding te exporteren als .psd-bestand, waarmee de afbeelding verder bewerkt kan worden in Adobe Photoshop. Gebruikers met een Nvidia GeForce RTX-, Quadro RTX- of Titan RTX-gpu kunnen Canvas vanaf woensdag downloaden. De app werkt alleen op Windows 10 met een Nvidia 445.0-driver of hoger.

Verder komt Nvidia onder andere met updates voor de Substance 3D Collection van Adobe. Die collectie bestaat uit verschillende apps waarmee gebruikers 3D-artwork kunnen maken. Daar komt met de nieuwe update onder andere een Substance 3D Stager bij. Die nieuwe app wordt gebruikt om 3D-objecten in realtime te plaatsen en aan te passen. Daarbij wordt raytracing ingezet voor de verlichting en schaduwen.

Verder krijgen de Nvidia Studio-drivers ondersteuning voor resizable bar voor GeForce RTX 30-gpu's. Daarmee kan de cpu in een keer het complete geheugen van de videokaart benaderen. Normaliter kan dat alleen met 256MB tegelijk. De techniek staat ook wel bekend als Smart Access Memory, de marketingterm die AMD hiervoor hanteert. De functie was al beschikbaar in de Game Ready-drivers van Nvidia. De Studio-driver krijgt ook ondersteuning voor dynamic boost 2.0 en gpu-passthrough voor virtuele machines.