Co-op-shooter Aliens: Fireteam Elite komt in augustus uit voor consoles en pc

Aliens: Fireteam Elite komt op 24 augustus uit. De coöperatieve PvE-shooter komt beschikbaar voor current- en last-genconsoles. De game komt ook uit voor de pc via Steam. De standaardeditie van de game kost 40 euro.

De game werd in maart aangekondigd als Aliens: Fireteam, maar de titel van het spel is in de tussentijd gewijzigd naar Aliens: Fireteam Elite. Ontwikkelaar Cold Iron maakte toen nog geen releasedatum van de game bekend, maar meldt vandaag dat het spel in de zomer verschijnt. De game komt beschikbaar voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One- en Xbox Series X- en S-consoles en de pc via Steam.

Aliens: Fireteam Elite is een coöperatieve PvE-shooter voor maximaal drie spelers. De game speelt zich 23 jaar na de gebeurtenissen van de Alien-filmtrilogie af, aan boord van ruimteschip USS Endeavor. Spelers nemen het op tegen twintig verschillende vijanden, waaronder elf verschillende Xenomorphs. Gamers kunnen daarbij kiezen uit vijf verschillende klassen, ieder met eigen vaardigheden en perks.

Ontwikkelaar Cold Iron is in 2015 opgericht en bestaat uit ontwikkelaars die hebben meegewerkt aan games als City of Heroes, Star Trek Online, Neverwinter en BioShock Infinite. De studio werd in 2020 overgenomen door Daybreak Games. Het was toen al bekend dat Cold Iron aan een game in de Alien-franchise werkte.