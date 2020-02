Gamestudio van Cliff Bleszinski was van plan om Aliens-shooter te maken

Cliff Bleszinski, de gameontwikkelaar achter onder andere de eerste Gears of War-games, liet op Twitter weten dat zijn voormalige Studio, Boss Key Productions, ooit in gesprek was met Fox over een mogelijke Alien-game. Het zou een first-person shooter geweest zijn.

'CliffyB' vertelt dat het project niet is doorgezet omdat het simpelweg verloren is gegaan in de chaos van de overname van Fox door Disney, iets dat hij betreurt. De overname van Fox door Disney was vroeg in 2019 rond. "Ik heb altijd gezegd dat de enige games die ik onder licentie zou maken Transformers en Aliens zijn," aldus Bleszinski.

"Ripley zou je 'Cortana/Anya' zijn. Je speelt een volwassen Newt, op aarde. Weyland-Yutani is wapens van de Aliens aan het maken op een locatie á la Black Mesa en, natuurlijk, breekt de pleuris uit", zo beschrijft de ontwikkelaar het spel. De game zou ook een androïde bevatten, zoals Ash en Bishop in de films, maar dan een andere, vernoemd naar Newts pop Casey.

Alien is een sciencefiction-horrorfilm uit 1979 die gezien wordt als een klassieker in beide genres. De film werd geregisseerd door Ridley Scott en het hoofdpersonage is Ellen Ripley, gespeeld door Sigourney Weaver. Bleszinski's game zou meer materiaal halen uit de tweede film, Aliens. Die werd geregisseerd door James Cameron en bevatte meer actie.

Epic Games-veteraan Cliff Bleszinski is voornamelijk bekend van zijn werk aan games als Jazz Jackrabbit, Unreal en Unreal Tournament, Gears of War, Bulletstorm en LawBreakers. Sinds 2018 is hij met pensioen wat betreft het maken van games.