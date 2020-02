Tweakers Podcast #99 - Galaxy S20, MWC-afzeggingen en een tandenprinter

Eerder deze week introduceerde Samsung maar liefst drie nieuwe Galaxy-telefoons in de S20-reeks: de S20, S20+ en S20 Ultra. Arnoud mocht ze vorige week onder embargo al bekijken en in deze aflevering vragen we hem het hemd van het lijf over Samsungs nieuwste modellen.

Daarbij komt al snel naar voren dat het net als vorig jaar ook dit jaar weer draait om de camera. Het eiland neemt nog meer van de oppervlakte achter op de telefoon in, de sensors zijn nog groter en de megapixelaantallen nog astronomischer. Over astronomisch gesproken, hij heeft zelfs 'space zoom'. Wat je daar als gebruiker allemaal aan hebt, bespreken we in deze aflevering.

Ook hebben we het over het komende Mobile World Congress, waar de lijst van aanwezige bedrijven de laatste dagen flink is geslonken als gevolg van angst voor het coronavirus. Blijft er dan wel genoeg reden over voor de redactie om af te reizen en doen we eigenlijk nog iets anders in de voorbereiding? Die laatste vraag kwam binnen via een van jullie. In deze aflevering hebben we zelfs een heuse jingle voor de lezersvragen, met dank aan luisteraar Frank en zijn vriendin.

Verder heeft Arnoud het over hoe hij per ongeluk een rondleiding kreeg bij een bedrijf waar tanden uit de 3d-printer rollen, tipt Wout een tv-serie over ruimtevaart en viert Jurian dat we een nieuwe communitymanager hebben. Heb je vragen aan haar, zet ze dan onderaan in de reacties of mail ze via podcast@tweakers.net. Ook algemene vragen over de community of vragen over andere techonderwerpen zijn natuurlijk welkom. In onze volgende, honderdste aflevering, zullen we dieper ingaan op communityzaken met onze nieuwe communitymanager.

00:00 Opening

02:29 Tweakers heeft een nieuwe communitymanager

06:35 Tanden printen op een 3d-printer

11:13 For All Mankind en de eerste bemande Crew-dragon-vlucht

17:19 Mobile World Congress en het coronavirus

26:42 Samsungs nieuwe Galaxy S20-line-up

33:35 Waarom bestaat de Galaxy S20 Ultra?

39:28 Hoe werkt de 108-megapixelcamera?

43:06 Een vouwbare lens en 100x Space Zoom

48:22 Is de Galaxy S20 de upgrade waard?

50:46 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.