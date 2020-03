Tweakers Podcast #103 - Amazons aanvallen, KPN's hdr-issues en hoge framerates

Jammer: we hebben nog niet de beschikking over een nieuwe podcaststudio, dus ook deze aflevering klinkt weer nét anders dan je gewend bent. Deze keer hebben we het in het kantoor van Tweakers-directeur Wanja over onder meer schermen met hoge verversingssnelheden.

We hebben het over verversingssnelheden tot 360Hz, maar als je klikt op de YouTube-player in dit artikel, zul je zien dat het stokt bij 29,97fps. Videoredacteur Luke van Drie legt uit waarom dat voorlopig zo blijft, maar zegt ook dat een hogere framerate bij sommige andere video's misschien wel de moeite waard is. Ook hebben we het over gamen en door de grafische interface navigeren op monitoren, laptops en smartphones met hoge framerates.

Maar er is veel meer om over te praten. Amazon begon dinsdag met de verkoop van fysieke producten via de Nederlandse versie van zijn webwinkel; een groot moment in de wereld van e-commerce. We hebben het over de mogelijke gevolgen en over hoeveel accounts bij Amazon we al hebben.

Laptopredacteur Jelle Stuip vertelt enthousiast over Satisfactory, een game waarin je fabrieken moet bouwen. Dat blijkt verslavend, maar de komst van een Awesome Sink wijst ondanks de mooie naam toch op een zorgelijke ontwikkeling binnen die game. Luke is dan weer enthouasiast over de Flight Simulator van Microsoft die eraan komt.

Nieuwsredacteur Joris Jansen vertelt hoe rode hoofden op zijn tv leidden tot een achtergrondverhaal over de door de ontvanger van KPN geforceerde hdr op televisiezenders zonder hdr. En Arnoud heeft het nog over een opvallend gevolg van het coronavirus: de gestegen aandacht voor thuiswerken en of dat op de lange termijn gevolgen zal hebben voor ons denken daarover.

0:20 Opening

1:32 Amazon naar NL

7:11 Fabrieken bouwen in games

12:51 KPN's hdr-debacle

18:02 Net doen of je vliegt

25:49 Corona-gevolg: thuiswerken

32:25 Meer hertzen

53:55 Tweakers-video's op 120fps?

56:35 Sneakpeek

