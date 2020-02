Tweakers Podcast #100 - Nieuwe communitymanager, MWC-nasleep en huisfeest

In deze jubileumeditie van de podcast schuift voor het eerst onze nieuwe communitymanager Saskia aan. Met haar praten we over hoe ze in dit vak verzeild is geraakt en ook leggen we haar een paar klassieke techdilemma's voor.

Want gebruikt ze iOS of Android? En waar game je nu eigenlijk het best op: een Xbox, PlayStation of Switch? Meteen wordt duidelijk dat de politieke behendigheid die je als communitymanager moet hebben bij haar zeker aanwezig is. Behalve allerlei vragen beantwoorden, vertelt ze over de game Hellblade, die ze onlangs uitspeelde en die veel indruk op haar maakte.

Verder bespreken we de nasleep van het feit dat het Mobile Word Congress dit jaar niet doorgaat. Wat betekent dit voor de telecomindustrie? En voor Tweakers, want er stonden behoorlijk wat productaankondigingen op de planning. Wanneer gaan we die nu zien? Fabrikanten pakken dat verschillend aan, maar feit blijft dat het wegvallen van zo'n grote beurs een flinke impact heeft.

Wout vertelt over een online tool om D&D-personages mee te maken en de komende mogelijkheid om ze geheel in kleur te laten 3d-printen, terwijl Jurian kan onthullen dat we ook dit jaar weer een Tweakers-huisfeest zullen organiseren voor de community. Tot slot behandelen we een luisteraarsvraag van een jonge tweaker met een voorliefde voor Linux.

00:00 Opening

00:45 Dit is de 100e aflevering

05:28 Hoe mentale gezondheid verweven is in Hellblade

13:03 Hoe gaan fabrikanten om met het wegvallen van het MWC?

21:04 D&D-personages 3d-printen met kleurtjes

28:00 Er komt weer een Tweakers-huisfeest!

31:08 Hoe word je een communitymanager en wat doe je dan?

44:42 Vragen aan de nieuwe communitymanager

51:01 Waarom is Linux niet populairder?

55:25 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.