Tweakers 21 - Kom zaterdag gamen, feesten, eten, drinken, pingpongen en meer

Zaterdag 5 oktober vieren we vanaf 16.00 uur onze 21e verjaardag in Undercurrent in Amsterdam. Ter ere van dit feestelijke feit konden jullie in de afgelopen week artikelen lezen over 21 jaar servers en communitybijdragen of luisteren naar een speciale podcast met oprichters Femme Taken, Floris Diemel en Daniel Kegel. Vandaag vertellen we graag meer over wat er zaterdag allemaal te doen is op ons feestje, en hebben we een kleine teaser en verrassing in petto. Heb je nog geen kaartje? Scoor dat dan snel, want op = op. We beloven dat je er geen spijt van krijgt.

Gamen, gamen en nog eens gamen

Zoals aangekondigd wordt Undercurrent ingedeeld in toffe area's. Zo kun je in de Pc Game Area terecht voor potjes Unreal Tournament 2004 (op een Windows XP-machine!), Apex Legends, Rocket League, Overwatch en allemaal oude games op een MS DOS-pc uit vervlogen tijden. Maar dat is zeker niet alles op gamegebied; er is ook een Console Game Area met Mario Kart, Black Ops en FIFA20, en een Retro Game Area met allerlei oude consoles en klassieke games die je kent van vroeger.

Speel je liever een ouderwets bordspel? Ook daaraan is gedacht met de Board Game Area. Pak een spel van de stapel, verzamel je vrienden van het Forum en barst los met Mens-erger-je-niet, Wie ben ik of Stef Stuntpiloot. Of nog leuker: doe mee met het bijna traditionele potje Weerwolven. Werk je jezelf liever in het zweet? Organiseer dan de grootste Tweakers-rond-de-tafel bij de pingpongtafel of ga voor de hoogste score bij de reuzesjoelbaan.

Op de foto met een robotpaaldanseres, miljoenen aan muntjes en liters bier

Voor je bij het gamen aankomt, heb je al een paar mooie verrassingen achter de rug. Als je de Undercurrent binnenkomt, krijg je namelijk 1 miljoen dollar! Neppe dollars helaas, maar daar kun je vervolgens wél twee leuke dingen mee doen. Je kunt ermee wapperen terwijl je op de foto gaat met onze robotstripper, mede mogelijk gemaakt door Dance Cyborg, of ze omwisselen bij de Casino Area voor een hele rits fiches. Daarmee kun vervolgens aan de slag bij de roulette-, blackjack- of pokertafel. Is dat alles? Zeker niet, want naast de gewone bar, hebben we ook nog een bierproeverij en een whiskyproeverij waarbij je kunt aansluiten.

Een kleine verrassing als laatste zetje

We kunnen nog wel even doorgaan, maar we hopen vooral dat dit alles jullie ertoe overhaalt om met ons onze verjaardag te komen vieren. Voor slechts 15 euro kun je bijna onbeperkt eten en onbeperkt drinken. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan geeft misschien de kleine verrassing die we voor jullie in petto hebben, het laatste zetje. Benieuwd wat dat is? Check dan de teaser hieronder.

PS: ben je hero-abonnee? Dan krijg je vijftig procent korting en mag je ons feestje komen bezoeken voor 7,50 euro. Stuur een e-mail met je username naar 21@tweakers.net en je ontvangt een unieke kortingscode.