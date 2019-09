Tweakers wordt op 30 september 21 jaar oud en in al die jaren is er een enorme berg content geproduceerd. Zowel door de redactie, als door jullie, de gebruikers. User generated content staat aan de basis van Tweakers. Voor er ooit een frontpage was, was er een forum. En toen die frontpage erbij kwam, werd in het prille begin niemand betaald om te posten en zou je zelfs de nieuwsposts onder user generated content kunnen scharen. Later kwamen daar natuurlijk allerlei andere vormen van lezersbijdragen bij, zoals de reacties onder berichten, gebruikersrecensies, shopreviews, tweakblogs en meest recentelijk: de css-snippets.

Omdat we weten dat jullie van statistieken en cijfertjes houden - dat merken we elke keer weer rond de jaarwisseling als we in onze statistiekendatabase grasduinen en een bloemlezing op de site publiceren - zijn we de getallen achter al deze gebruikersbijdragen ingedoken en hebben we die op een rijtje gezet. Wie heeft in die 21 jaar het meeste Karma verzameld? Wie schreef de best gelezen userreview? En welke reageerder heeft de meeste +3-comments op zijn/haar naam staan? Al die feitjes - en meer - vind je in dit overzicht, te beginnen met het forum.

In totaal zijn er tientallen miljoenen forumposts geplaatst de laatste 21 jaar, waarbij opvalt dat de activiteit op het forum in 2002 door het dak ging. Sinds 2010 zijn het aantal posts per jaar redelijk stabiel en hoewel het aantal van meer dan vierenhalf miljoen per jaar van 2002 niet gehaald wordt, posten jullie toch grofweg twee miljoen keer per jaar op het forum.

Die posts worden natuurlijk binnen topics gedaan en het verloop daarvan door de jaren heen lijkt heel erg op die van de individuele posts. Verhoudingsgewijs zijn we wel minder nieuwe topics gaan openen door de jaren heen, maar in de topics die er wel zijn, posten we meer.

Best gelezen forumtopics

Tweakers houden van aanbiedingen en korting, zoveel is wel duidelijk als we kijken welke topics op het forum het meest bekeken zijn. Niet alleen besparen we graag geld door middel van goede kortingen, maar ook besparen op gas blijkt populair. Dat is toch een beetje je cv-ketel tweaken. Dat een topic heel veel views heeft, betekent niet dat er in dat topic per se veel te lezen valt. Kijk maar naar het topic 'Netflix via Chromecast werkt niet meer': enorme hoeveelheid views en maar zes posts. Dat zal te maken hebben met het feit dat de topictitel waarschijnlijk een op een overeenkomt met een veelgebruikte Google-zoekterm.

Forumtopic met de meeste posts

In welke topics vinden we dan wel veel posts terug? Toch vooral de plekken waar veel slowchat rondom een onderwerp plaatsvindt. Zoals motorrijden, cryptocurrency of de aanschaf van een nieuw gamesysteem.

De langste topicsreeksen

Dan zijn er ook nog de topicreeksen over eenzelfde onderwerp waarbij na een bepaald aantal posts een nieuw deel van wordt geopend. Eigenlijk bestaat dit lijstje enkel uit topics uit het Dutch Power Cows-subforum, waarin de resultaten van de vele distributed computing-projecten bijgehouden worden. Dit gebeurt in wekelijkse hitparades voor redelijk wat verschillende projecten, wat topicreeksen met duizenden topics oplevert. Omdat dit bovenstaand rijtje heel eentonig had gemaakt, hebben we die eruit gefilterd.

Wat blijft over? Vooral de onderwerpen waar we op het forum al heel lang over praten, zoals World of Warcraft, een reeks die al sinds 2004 loopt. Maar ook CJ’s Radeon nieuwsdiscussietopic, dat ooit zijn oorsprong vond in een discussietopic over videokaartfabrikant ATi en ook in 2004 van start ging.

Gebruikers met de meeste forumposts

HlpDsK: een fenomeen voor de al langer aanwezige tweaker, wellicht een onbekende naam voor mensen die relatief kort meeposten. Exact tien jaar liep hij virtueel rond op Tweakers, voornamelijk als forum-mod, waarna hij in 2010 zijn mod-jasje aan de wilgen hing om nooit meer terug te keren. In die tien jaar wist hij een gigantische hoeveelheid posts te doen, waardoor hij - zelfs negen jaar na zijn vertrek - nog steeds deze lijst aanvoert.

Gebruikers met de meeste duimpjes

Sinds een aantal jaar is het mogelijk om forumposts te waarderen met een duimpje omhoog en binnen threads kun je zelfs filteren op de best gewaardeerde posts. Sommige mensen delen ze alleen uit bij uitzonderlijk goede posts, maar hij wordt ook vaak losjes ingezet in meerdere snellopende topics, getuige de hoge aantallen die we in dit lijstje terugzien.

Wie het verloop van forum- en frontpagepostings naast elkaar legt ziet duidelijk dat de balans door de jaren heen wat is verschoven. Waar de activiteit op het forum sinds de beginjaren minder is geworden, zie we bij de frontpagereacties een stijgende lijn. Maar wie zijn die mensen die zoveel posts maken?

Gebruikers met de meeste nieuwscomments

Gebruikers met de meeste reviewcomments

Gebruiker Posts watercoolertje 1938 Madrox 1493 quantumleapje 1443 Vayra 1316 arnoudwokke 1281 Martinspire 1234 Fledder2000 1211 Titan_Fox 1182 andreetje 1177 tweaker2010 1163

Bij nieuws is SuperDre de topreageerder. Hij registreerde zich op 11 juni 2002 en mengde zich sindsdien in discussies onder duizenden artikelen, waarbij hij in totaal meer dan 30.000 reacties achterliet. Gebruiker watercoolertje, die op de tweede plek eindigt bij de nieuwscomments, voert de lijst aan als het gaat om reacties onder reviews. Ook opvallend is dat redacteur arnoudwokke zich in deze lijst bevindt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om kwantiteit, maar om kwaliteit, wat we kunnen weergeven aan de hand van het frontpagemoderatiesysteem.

Gebruikers met de meeste +3-comments

Daarbij hebben we gekeken naar welke gebruikers de grootste hoeveelheid +3-moderaties wisten te behalen, de hoogste score die uitgedeeld wordt. Gebruiker Beaves plaatste 'slechts' 4689 reacties, maar wist voor 621 daarvan een +3 te krijgen. Dat is ongeveer 1 op 8 reacties; niet slecht! Ook Tweakers-oprichter Femme doet het niet slecht en staat op een derde plek.

Gebruikers die meeste moderaties uitvoeren

Al die reacties moeten natuurlijk door andere gebruikers gemodereerd worden en ook hier zien we dat een aantal mensen in aantallen heel ver vooruitloopt op de rest. Onze eigen moderator Mobile & IN rens-br beoordeelde de laatste tien jaar al meer dan vierhonderdduizend posts, een duizelingwekkend aantal.

Reactie met meeste +3’s

In elke reactiethread is vaak wel een +3-reactie te vinden. Het gaat daarbij niet om het aantal mensen dat een +3 geeft, zolang de mediaan maar op 3 uitkomt. Maar de ene +3 is de ander niet, want soms zien we reacties die overspoeld worden met +3-waarderingen. Deze hebben we ook uit de database getrokken. Cheetah kreeg met een reactie rondom de release van Tweakers 7 maar liefst meer dan 1500 +3's van zijn medegebruikers.

Nieuwsbericht met meeste reacties

Als we kijken naar welke nieuwsartikelen de meeste discussie losmaken bij mensen zien we dat alles rondom downloaden en verboden daarop de gemoederen flink bezighouden. Ook de iPhones van Apple zorgen voor verhitte discussies. Waarom iedereen helemaal los ging op een weinig succesvolle tablet die enkel in Noord-Amerika in prijs daalde is ons tot de dag van vandaag een compleet raadsel.

Review met meeste reacties

Kijken we naar de reviews dan voeren de verschillende Sinterklaas-weggeefacties die we in het verleden gedaan hebben de boventoon. Tussendoor zien we wederom iPhones de kop opsteken en ook het grote Tweakers 7-redesign leverde destijds verhitte discussies op waar heel veel mensen aan deelnamen.

Eén van de meest waardevolle manieren om iets bij te dragen is door na aankoop van een nieuw product een review te tikken voor je medebezoekers. Zo kun je ze behoeden voor een slechte koop, of juist een goed product aanraden. Sinds het bestaan van deze feature zijn er een kleine twintigduizend reviews door jullie geschreven.

Best gelezen gebruikersreview

Een aantal daarvan is in vergelijking met de rest bijzonder goed gelezen en de toplijst zie je hierboven. Overigens is het bij sommige van deze statistieken moeilijk te achterhalen waar nou al die bezoeken vandaan komen. Dat de eerste Chromecast populair is, snappen we wel, maar dat er zoveel views op een review van een telefoon van een destijds redelijk onbekend merk komt, is verbazingwekkend. Helaas kunnen we met deze databasestats niets zeggen over of al het verkeer via de site kwam, of bijvoorbeeld via Google of een andere indexer.

Gebruikers met meeste reviews

Gebruiker Reviews Retaliator 893 Foritain 824 BierfietsNL 327 db87 278 larsiano 264 Tyrian 257 eXsownur 252 pclinde 248 TERW_DAN 240 Aramius 228

Kijken we vervolgens naar wie al die reviews schrijft, dan wacht ons een verrassing. We hadden eigenlijk verwacht Foritain bovenaan te vinden - die is immers zo druk met reviewen dat hij er zijn werk van gemaakt heeft. Niet is minder waar, want gebruiker Retaliator troeft hem af met maar liefst 893 reviews. Toegegeven, het zijn niet allemaal lange reviews, maar het is een indrukwekkend aantal. We hoeven overigens niet bang te zijn dat Retaliator hierdoor in de schuldsanering terechtkomt, want hij heeft ook meer dan 700 producten via Vraag & Aanbod verkocht.

Gebruikers met meeste karma

De Karma-ranglijst wordt zoals enigszins verwacht wel door Foritain aangevoerd, wat gezien zijn grote hoeveelheid reviews en reacties niet gek is. Tot nu toe is hij de enige user die door de barrière van een miljoen karmapunten heeft weten te breken, en dat in relatief korte tijd.

Gebruikers met de meeste karmabadges

Gebruiker Aantal badges Foritain 1116 pclinde 421 TERW_DAN 239 WhatsappHack 162 Dutchiee 128 -The_Mask- 106 Kiswum 100 Jochemd13 100 DaniëlWW2 98 watercoolertje 91

Sinds een aantal jaar is het ook mogelijk voor gebruikers om badges te verdienen. Draag je veel bij rondom een bepaald onderwerp in de vorm van reviews, forumposts of reacties? Dan kun je karmakoning of karmakeizer worden. Ook hier zien we Foritain bovenaan, die maar liefst bij 1116 onderwerpen/producten een badge in de wacht wist te slepen.

Best gelezen tweakblog

Het Wilde Westen van het platform, de plek waar wat minder streng gemodereerd wordt en gebruikers redelijk los kunnen gaan. Tweakblogs trekt doorgaans geen enorme groepen mensen, maar soms springt een post er bovenuit. De meest gelezen post? Een picdump met grappige plaatjes - die het helaas niet meer doen, dus hoe grappig ze echt waren durven we niet te zeggen. Gezien het enorme aantal views vermoeden we dat hier een indexer of scraper flink op losgegaan is. De best gelezen post met meer geloofwaardige cijfers is die van mux over een van zijn vele computerprojecten gericht op een zo laag mogelijk gebruik.

Gebruikers met de meeste omgezette nieuwssubmits

Gebruiker Aantal omgezette submits AnonymousWP 436 EaS 309 himlims_ 248 ac41964 229 Soar 199 player-x 191 aliencowfarm 163 FFWD 144 MacWolf 136 bobwarley 134

Een minder zichtbare manier waarop gebruikers kunnen bijdragen - maar geenszins minder belangrijk - is door de redactie te tippen over mogelijk interessante onderwerpen. Iedereen die dat doet zijn we erg dankbaar. Dat betekent overigens niet dat elke tip ook omgezet voor naar een nieuwsbericht; soms werkt de redactie zelf al aan het bericht en vaak worden tips afgeschoten omdat ze te oud of niet relevant genoeg worden bevonden. De tips van AnonymousWP bleken het vaakst geschikt om uit te werken tot een bericht op de site; maar liefst 436 keer ging de redactie naar aanleiding van een van zijn submits aan de slag.

De langst nu nog actieve user

Officieel startte Tweakers - of de voorloper ervan - in 1998, maar vanwege verschillende databaseperikelen stammen de oudste useraccounts uit juni van 1999. We hebben gekeken welke van die users de afgelopen maand nog actief waren op de site en zich daarmee in de categorie langst actieve user mogen scharen. Hoewel er meerdere mensen zich registreerde rondom de datum, mag gebruiker Jasper zich de langs geregistreerde actieve user noemen. Een echt Tweakers-meubelstuk.

Dat Tweakers alweer 21 jaar oud is, vieren we graag op zaterdag 5 oktober met jullie: onze trouwe communityleden en bezoekers. Als je een kaartje koopt krijg je toegang tot het feestje in Undercurrent Amsterdam én kun je (bijna) onbeperkt eten en drinken met alle bekenden van Gathering of Tweakers en heel veel bekende en minder bekende gezichten van Tweakers HQ. Het belooft een mooi feest te worden met tal van activiteiten, van bordspellen en videogames tot aan workshops en de beste foodtrucks.