Door Joris Jansen, dinsdag 21 maart 2017 12:29, 484 reacties • Feedback

Submitter: White_Collar

Computerwebshop Afuture is failliet. Dat meldt een bron binnen het bedrijf. De webwinkel had de mogelijkheid voor klanten om spullen via de website van de webwinkel te bestellen al eerder opgeschort. Bij de bestelling kunnen klanten op dit moment geen betaalmethode selecteren.

Verschillende gebruikers op Tweakers maken sinds maandag in shopreviews over Afuture melding van niet-geleverde producten. Ondanks een beloofde levertermijn van enkele werkdagen wachten meerdere mensen al bijna twee weken op de levering. Daarnaast melden meerdere gebruikers dat het pand van Afuture in Veenendaal leeg lijkt te staan. Het insolventieregister maakt op het moment van schrijven geen melding van een faillissement.

Het bedrijf is slecht bereikbaar. De klantenservice neemt sinds maandag niet op en het aantal wachtenden schommelt tussen de zestien en twintig. Een medewerker van de afdeling ict-dienstverlening van Afuture zegt tegen Tweakers niet te weten van een eventueel faillissement. De website van Afuture is nog online. De webshop is inmiddels uit meerdere prijsvergelijkers verdwenen, waaronder de Pricewatch.

Update, 13:37: Een bron binnen het bedrijf bevestigt dat Afuture faillissement heeft aangevraagd.