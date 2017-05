Door Sander van Voorst, dinsdag 23 mei 2017 08:00, 16 reacties • Feedback

Het CBS heeft statistieken gepubliceerd die inzicht geven in het koopgedrag van Nederlanders bij webwinkels over de grens. Daaruit blijkt dat er in 2016 meer dan 1 miljard euro is uitgegeven in webwinkels in de EU, wat een groei tegenover de voorgaande jaren betekent.

Volgens het CBS komt de groei in 2016 neer op 25 procent ten opzichte van 2015. In dat jaar gaven Nederlanders nog 0,86 miljard euro uit bij buitenlandse webwinkels. Winkels in Duitsland zijn veruit het populairst en hebben een aandeel van 50 procent in alle aankopen. Groot-Brittannië staat op een tweede plaats met 12 procent en wordt gevolgd door België en Italië met 8 procent, becijfert het CBS. De overige winkels zijn verspreid over verschillende landen in de EU. Consumenten kochten voornamelijk schoenen en kleding.

De cijfers zijn het resultaat van een nieuwe onderzoeksmethode van het CBS op basis van 'big data', waarbij het samenwerkt met de Universiteit van Amsterdam en die van Leiden. Doordat het een nieuwe methode is, ligt de foutmarge op de totale omzet van de webwinkels bij ongeveer 5 procent. Door middel van string matching heeft het in 2016 opgerichte Center for Big Data Statistics bestanden gekoppeld.

Het ging om btw-aangiftes van Europese bedrijven in Nederland, die zijn gekoppeld aan KvK-registraties van ongeveer 90 miljoen bedrijven in Europa. Of de gevonden webwinkels ook daadwerkelijk een website hebben waar producten te bestellen zijn, werd vervolgens gecontroleerd door middel van web scraping. De vestigingslocatie van de bedrijven is leidend, niet de taal of de domeinnaam.