Door Olaf van Miltenburg, maandag 20 maart 2017 08:57

Nederlanders gaven in 2016 190 miljoen euro uit bij Chinese webwinkels en dat was een stijging van 59 procent ten opzichte van 2015. In totaal gaven Nederlanders 24 procent meer uit bij buitenlandse webshops.

Het totaalbedrag dat in 2016 online over de grenzen werd uitgegeven lag op 637 miljoen euro. Van dat bedrag werd 30 procent uitgegeven op Chinese websites, waar dat percentage in 2015 nog op 23 procent lag. Dat blijkt uit onderzoek van GfK, uitgevoerd door Thuiswinkel.org en PostNL. Volgens de organisaties kochten Nederlanders met name meer telecomproducten, it-apparaten en consumentenelektronica bij Chinese shops.

Nederlanders gaven ook meer uit bij Britse webwinkels, een toename van 24 procent, waarschijnlijk vanwege de gunstiger koers van de pond ten opzichte van de euro. Verder gaven consumenten 19 procent meer uit bij Duitse webshops. Wat het totale bedrag betreft zijn Duitse shops nog net wat populairder: 15 procent van de Nederlandse online bestedingen over de grens gaat via Duitse webwinkels, Groot-Brittannië staat met 14 procent op de derde plek, na China en Duitsland.

Internetters kopen meer diensten dan producten: van de 'cross-borderbestedingen' gaat 384 miljoen euro naar de aankoop van producten en 253 miljoen euro naar diensten. Bovendien steeg het percentage dat aan producten werd besteed met 41 procent, terwijl dat van diensten met 5 procent toenam.