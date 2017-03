Door Julian Huijbregts, maandag 20 maart 2017 09:17, 23 reacties • Feedback

Sony heeft een nieuw mainstreammodel in zijn Xperia-serie van smartphones aangekondigd. De L1 heeft een quadcore-soc van MediaTek, 2GB ram, een 5,5"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels en draait op Android Nougat. Het toestel verschijnt eind april.

De soc is de MT6737T, met vier ARM Cortex-A53-kernen op 1,45GHz. Het toestel heeft 16GB emmc-geheugen voor opslag dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera met een f/2.2-lens; de selfiecamera heeft een 5-megapixelsensor en eveneens een f/2.2-lens.

Het lcd is 5,5" groot en heeft een resolutie van 1280x720 pixels. De smartphone heeft 4g-ondersteuning en draait op Android Nougat. Of het gaat om versie 7.0 of 7.1 is niet duidelijk, Sony spreekt van 'de nieuwste versie'. De Xperia L1 is 8,7mm dik, weegt 170 gram en heeft een accu met een capaciteit van 2620mAh. Het toestel verschijnt in de kleuren zwart, wit en roze. Het ontwerp lijkt op dat van de toestellen uit de duurdere Xperia XZ- en XA-serie, met afgeronde hoeken.

Volgens Sony ligt het nieuwe toestel vanaf eind april in de winkels voor een adviesprijs van 199 euro. In naam lijkt de Xperia L1 een opvolger van de Xperia L. Dat toestel verscheen in 2013 en was voorzien van een 4,3"-scherm en een Snapdragon 400-soc.