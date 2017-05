Door Olaf van Miltenburg, donderdag 25 mei 2017 17:28, 21 reacties • Feedback

Sony stopt met zijn Premium Standard-lijn van smartphones wegens tegenvallende verkopen. In deze lijn kwamen toestellen uit die een high-end-uitstraling koppelden aan een prijs die onder die van de duurste modellen lag, zoals de Xperia X en Xperia X Compact.

Sony maakte het nieuws bekend tijdens een bijeenkomst voor investeerders. Het bedrijf richt zich in het vervolg met name op de high-end en daarnaast op de mainstream, niet meer op het segment ertussen. In de huidige line-up gaat het dan om de Xperia XZ Premium en de XZs aan de high-end- en de Xperia XA1 en XA1 Ultra aan de midrage-kant, schrijft Xperia Blog.

De reden voor het schrappen van komende Premium Standard-modellen is dat de verkoop tegenvalt. Wereldwijd werd slechts 43 procent van het beoogde verkoopaantal voor de Xperia X en X Compact bereikt. Als thuisland Japan niet meegerekend wordt is dat zelfs 31 procent. De strategie van het bedrijf is om zich met smartphones te richten op zijn sterke punten, zoals cameratechnologie en 4k-schermen.