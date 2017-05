Door Olaf van Miltenburg, donderdag 25 mei 2017 11:46, 19 reacties • Feedback

Submitter: Psychilles

Apple heeft donderdag Nederlandse ov-informatie toegevoegd aan zijn Maps-dienst. Apple Maps bevat nu een ov-knop, waarmee gebruikers hun reis met de trein, bus, metro of tram kunnen plannen.

Nederland is een van de weinige landen wereldwijd waar de ov-informatie beschikbaar is in Apple Maps. In Europa is de functie aan Maps toegevoegd voor Berlijn, Parijs en het Verenigd Koninkrijk. De ov-dienst is te vinden onder de route-knop, waar gebruikers nu niet alleen trajecten voor de auto, te voet of taxi's kunnen vinden, maar ook voor trein, bus, tram en metro.

De functie houdt rekening met vertragingen, wat mogelijk is omdat Apple samenwerkt met de ov-bedrijven zoals de NS, Connexxion en het GVB. Apple is niet de eerste die dit soort live ov-info biedt. Google integreerde realtime informatie zoals actuele vertragingen in 2015 in zijn Maps- en Now-diensten.