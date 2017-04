Door Arnoud Wokke, dinsdag 25 april 2017 10:12, 27 reacties • Feedback

Sony heeft de midrange-smartphone Xperia XA1 uitgebracht in de Benelux. De telefoon heeft dunne schermranden aan de zijkant en een 23-megapixelcamera aan de achterkant. Het toestel draait op een MediaTek-soc.

De 23-megapixelcamera in de XA1 heeft vermoedelijk dezelfde IMX300-sensor als in de telefoons uit de Sony Xperia Z5- en X-serie van vorige jaren wordt toegepast. De sensor heeft een grootte van 1/2,3" met pixels van 1,08 micron groot. Sony heeft daar een f/2.0-lens voorgezet. De telefoon kan video's opnemen in maximaal 1080p-resolutie.

Het scherm is een lcd met een diagonaal van 5" en een resolutie van 1280x720 pixels. De telefoon is 14,5cm hoog en 6,7cm breed. Daarmee is hij even breed als een iPhone 7, die een schermdiagonaal heeft van 4,7".

Sony heeft de telefoon voorzien van een Helio P20-soc van MediaTek, een octacore met vier Cortex A53-kernen op 2,3GHz en vier kernen op 1,6GHz, bijgestaan door een Mali T880MP2-gpu. De telefoon heeft 3GB aan geheugen en emmc-opslag ter grootte van 32GB. Sony hanteert voor het toestel een adviesprijs van 279 euro.

De Japanse fabrikant presenteerde het toestel eind februari tijdens telecombeurs Mobile World Congress. De telefoon volgt de Xperia XA van vorig jaar op, die zich eveneens kenmerkte door smalle schermranden.