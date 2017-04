Door Sander van Voorst, dinsdag 25 april 2017 09:31, 7 reacties • Feedback

Het Japanse beveiligingsbedrijf Trend Micro waarschuwt dat de groepering die verantwoordelijk lijkt te zijn voor de Clinton-hacks, zich met een phishingcampagne richt op de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron.

Het rapport, dat onder andere is ingezien door The New York Times, vermeldt dat het bedrijf in maart vaststelde dat er phishing-e-mails naar campagnemedewerkers van Macron werden verstuurd. Deze waren voorzien van url's als 'onedrive-en-marche' en 'mail-en-marche' als verwijzing naar de naam van de partij van Macron, die 'En Marche!', oftewel 'In Beweging!' luidt. De websites maakten deel uit van een verzameling adressen die eerder door de groepering waren gebruikt, aldus Trend Micro.

Het bedrijf identificeert de verantwoordelijke groepering als APT28, Pawn Storm, Sofacy of Fancy Bear. Dat zijn allemaal benamingen voor dezelfde groep van Russische oorsprong, die ook verantwoordelijk zou zijn voor de hacks op de Amerikaanse Democratische partij. Een woordvoerder van Trend Micro zegt tegen Reuters dat de phishingsites dezelfde fingerprints vertoonden als de toenmalige campagne. Rusland reageerde op de berichtgeving door te stellen dat 'het zich nooit heeft gemengd in buitenlandse verkiezingen'.

Mounir Mahjoubi, de digital chief van de campagne van Macron, bevestigde dat er phishingmails waren binnengekomen. De pagina's op de verschillende url's zouden identiek zijn aan bestaande pagina's, waaruit hij afleidt dat de aanvallers over kennis en geld beschikken. Het doel van de sites was om wachtwoorden en gebruikersnamen van campagnemedewerkers te onderscheppen. Geen van de medewerkers heeft zijn gegevens ingevuld, aldus Mahjoubi.

De eerste stemronde in de Franse presidentsverkiezingen vond plaats op 23 april. De tweede ronde is gepland voor 7 mei. In de eerste ronde wist Macron de meeste stemmen op te halen.