Door Sander van Voorst, vrijdag 20 januari 2017 20:05

Een aantal beveiligingsbedrijven en adviesorganisaties hebben het initiatief 'Veilige Verkiezingen' in het leven geroepen. In het kader willen zij het Nationaal Cyber Security Centrum gratis bijstaan rond de verkiezingen in maart.

Volgens het FD is het initiatief mede opgezet door KPN en de Stichting Digitale Infrastructuur. Zij willen mensen en kennis beschikbaar stellen aan het NCSC, zonder nadere details te noemen over de omvang van de ondersteuning. Zo moet er bijvoorbeeld bijgedragen worden aan de beveiliging van politieke partijen, aldus de krant.

Het NCSC is positief over het initiatief en zegt 'blij te zijn met de betrokkenheid van de bedrijven'. Zoals eerder al bekend was, biedt het NCSC ondersteuning aan politieke partijen bij beveiligingsonderwerpen tijdens de verkiezingen. Zo kregen Nederlandse politici afgelopen week al tips van de organisatie. Het NCSC laat aan het FD weten dat de politieke partijen zelf beslissen over de aanvaarding van de hulp van de bedrijven.

De aanzet voor het initiatief zou zijn ingegeven door de hacks op de Amerikaanse Democratische partij, die vorig jaar plaatsvonden. Daardoor ontstond er een debat rond de beveiliging van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Het NCSC bevestigde het nieuws tegenover de NOS.