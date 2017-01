Door Sander van Voorst, maandag 23 januari 2017 16:26, 18 reacties • Feedback

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft bij de beantwoording van Kamervragen laten weten dat het kabinet een analyse uitvoert van de veiligheid van het verkiezingsproces en de digitale veiligheid van personen.

De minister beantwoordde vragen van de Tweede Kamer over de mogelijke beïnvloeding van de Nederlandse verkiezingen, die in maart plaatsvinden. Over de beïnvloeding van de verkiezingen zegt de minister dat 'het kabinet niet kan uitsluiten dat statelijke actoren baat kunnen hebben bij beïnvloeding van de politieke besluitvorming'. Men zou daarom 'zeer alert' zijn in de aanloop naar de verkiezingen. De minister zegt dat het kabinet en andere organisaties een analyse uitvoeren om zwakke plekken in het verkiezingsproces vast te stellen, bijvoorbeeld bij het stemproces en bij het bepalen van de uitslag.

Op de vraag of 'het verkiezingsproces kwetsbaar is voor hacks' antwoordt Plasterk dat het proces van het berekenen van de verkiezingsuitslag in beperkte mate is gedigitaliseerd. Zo gebeurt het tellen van de stemmen handmatig, waardoor het 'hacken van het stemmen en van het tellen van de stembiljetten in het stemlokaal niet mogelijk is'.

Daarnaast is de Kiesraad zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de software die gebruikt wordt voor het berekenen van de uitslag. De software wordt met de nodige instructies op cd's aan de verschillende gemeentes gestuurd. De Kiesraad en het ministerie zullen nog eens het belang van de instructies benadrukken bij de komende verkiezingen, aldus de minister. Bovendien zou er bij twijfel aan de uitslag teruggevallen kunnen worden op de handmatige tellingen van de stembureaus, die op papier zijn vastgelegd.