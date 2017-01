Door Sander van Voorst, donderdag 12 januari 2017 13:28, 100 reacties • Feedback

RTL Nieuws heeft grote datalekken, zoals die van LinkedIn en Dropbox, doorzocht op inloggegevens van Nederlandse politici. Op die manier lukte het bijvoorbeeld om binnen te dringen op het Twitter-account van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij.

Daarnaast lukte het om in het LinkedIn-profiel van Van der Staaij in te loggen. Hetzelfde deed RTL Nieuws bij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA, al bestrijdt de politicus dit en zegt dat het alleen om een oud LinkedIn-account gaat. Bij andere politici lukte het om in te loggen in hun Facebook-profielen. Daarmee wil de site aantonen dat het vrij eenvoudig is om de inloggegevens van verschillende Nederlandse politici te achterhalen. Zij zouden interessante doelwitten zijn voor buitenlandse hackers.

Tweet vanaf het account van Van der Staaij

Zo is Van der Staaij bijvoorbeeld lid van de zogenaamde Commissie Stiekem , die toezicht houdt op de Nederlandse inlichtingendiensten en waarin vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. De wachtwoorden van de politici zijn te achterhalen, doordat ze voorkomen in grote datalekken als die van LinkedIn of Dropbox. Deze waren vaak gehasht met een zwak algoritme als md5, waardoor eenvoudige wachtwoorden zonder al te veel moeite te achterhalen zijn. Verschillende diensten laten gebruikers eenvoudig controleren of hun gegevens in uitgelekte databases voorkomen, bijvoorbeeld haveibeenpwned.

De Telegraaf meldde donderdag op basis van eigen bronnen dat het NCSC deze week Nederlandse politici heeft gewaarschuwd over hackers met het oog op de naderende verkiezingen. Zo kregen verschillende partijen tips over beveiligingsmaatregelen. Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, zei donderdag tegen de NOS dat Nederland 'zeer alert' is op dreigingen, onder andere vanuit Rusland. "Ik heb daar geen concrete aanwijzingen voor, maar ik ben niet naïef", aldus Koenders.

Update, 14:10: Kamervoorzitter Khadija Arib zegt tegen RTL Nieuws dat zij per direct een team met experts aanstelt om Kamerleden te adviseren bij de beveiliging van hun socialmedia-accounts.