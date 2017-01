Door Julian Huijbregts, donderdag 12 januari 2017 14:05, 20 reacties • Feedback

De verkoopstart van de Surface Book in Nederland is uitgesteld naar april, zegt een bron tegen Tweakers. Informatie op een website van een webwinkel bevestigt dat. Microsoft wil zelf geen specifieke details geven over de beschikbaarheid per land.

Een anonieme bron vertelt aan Tweakers dat Microsoft van plan was om donderdag aan te kondigen dat de Surface Book vanaf 16 januari te bestellen is. Een actiepagina en e-mail daarover van een elektronicaketen zou op het laatste moment teruggetrokken zijn. De reden voor het uitstel is onbekend.

Uit de cache van Google blijkt dat in ieder geval Paradigit een pagina online had staan met daarop de datum van 16 januari als start voor de pre-orders. Inmiddels staat er op die pagina geen datum meer, maar wordt er gemeld dat de Surface Book 'zeer binnenkort' is te bestellen. Een pagina van Central Point vermeldde eerder op donderdag dat de Surface Book vanaf 15 februari leverbaar is. Inmiddels is die pagina gewijzigd en staat er dat de laptop eind april uitkomt.

Microsoft kondigde in oktober aan dat de Surface Book vanaf 'begin 2017' is te bestellen in Nederland. Op de vraag of de berichtgeving over het uitstel klopt, geeft Microsoft geen direct antwoord. De fabrikant van de Surface Book zegt dat er geen uitspraken worden gedaan over de verwachte release per land. "Vorig jaar kondigden we aan dat de Surface Book begin 2017 te koop is en dat is niet veranderd", aldus een woordvoerder van Microsoft.

Microsoft introduceerde zijn eerste Surface Book eind 2015. Dat model verscheen nooit in de Benelux. Een jaar later kwam de fabrikant met een opvolger. Zodra de verkoop in Nederland start, moeten beide varianten beschikbaar zijn.