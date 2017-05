Door Jelle Stuip, woensdag 10 mei 2017 06:00, 11 reacties • Feedback

Sinds 20 april is Microsofts Surface Book in Nederland te koop. Daar hebben we even op moeten wachten, want in de Verenigde Staten was het apparaat al sinds oktober 2015 verkrijgbaar. Toch zijn we benieuwd wat deze convertible te bieden heeft, niet in de laatste plaats omdat de Surface-producten altijd een beetje bijzonder zijn. Het is namelijk de hardware die Microsoft bij zijn eigen Windows-software bedacht heeft. Om die Windows-ervaring geheel vlekkeloos te laten verlopen, leverde Microsoft ons voor deze review het duurste model: de Surface Book met i7-processor, 'performance base' en een ssd van 1 terabyte.

De Surface Book is een apart soort laptop, die er toch herkenbaar als een Surface-product uitziet. De behuizing is gemaakt van lichtgrijs magnesium, net als alle Surface-producten vanaf de Surface Pro 3. Die behuizing geeft een bijzonder stevige indruk, zowel bij de tablet als bij het toetsenborddock. Want hoewel Microsoft zelf de Surface Book een laptop noemt, is het in feite een convertible; je kunt het scherm van het dock afhalen en dat functioneert vervolgens als tablet.

Die tablet heeft een schermdiagonaal van 13,5" en een beeldverhouding van 3:2. Het is dus een behoorlijk groot apparaat om vast te houden en met een gewicht van 720 gram is het ook behoorlijk zwaar. Het primaire gebruik van de losse tablet lijkt niet Microsofts bedoeling achter de Surface Book te zijn. Alle aansluitingen bevinden zich op het dock en de accu in de tablet is zo klein dat die na een uur of twee webbrowsen al leeg is. Het idee achter de Surface Book lijkt dan ook meer te maken te hebben met flexibiliteit. Je kunt het apparaat als laptop gebruiken of de tablet omgekeerd in het dock terugzetten en met touchscreenapplicaties aan de slag gaan, of de tablet helemaal loskoppelen. Het kan allemaal, maar de focus ligt op het gebruik van de tablet in het dock.

In dat dock zit een extra accu en bij sommige gevallen ook een extra videokaart. Aan de buitenkant zitten, zoals gezegd, de aansluitingen. Tweemaal usb 3.0, een sd-kaartlezer en een minidisplayport-aansluiting voor een extern beeldscherm. Usb-c-aansluitingen, al dan niet met ondersteuning voor thunderbolt, zijn afwezig op de Surface Book. Dat is verklaarbaar, want die aansluiting was eind 2015, toen de Surface Book in de VS op de markt kwam, nog niet ingeburgerd. Opvallend is wel dat de onlangs aangekondigde Surface Laptop ook niet over een usb-c-aansluiting lijkt te beschikken. Blijkbaar is Microsoft nog niet overtuigd van de nieuwe standaard. Dat betekent ook dat Microsoft zich niet genoodzaakt voelde om voor het opladen over te stappen op usb-c. De magnetische oplaadaansluiting, die we kennen van de Surface Pro 3 en 4, is dan ook terug te vinden op de Surface Book.

Het toetsenborddock en de laptop zitten aan elkaar geklemd met behulp van een 'muscle wire lock'. Dat wordt bediend met een knop op het toetsenbord. Als je erop drukt, hoor je de na enkele seconden een klik en kun je de tablet van het toetsenborddock afhalen. Tablet en dock zijn daardoor stevig met elkaar verbonden en je loopt niet het risico dat je de tablet per ongeluk uit het dock stoot. De tablet kan, net als bij vrijwel alle andere convertibles, iets heen en weer wiebelen, maar dat is niet storend. Wat wel tegenvalt, is de uiterste kijkhoek. De Surface Book laat zich niet echt ver openklappen, waardoor het scherm soms te rechtop staat, zodat je niet recht, maar enigszins van boven op het scherm kijkt.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbord heeft vlakke toetsen die voorzien zijn van achtergrondverlichting. De toetsen hebben aardig wat travel en daardoor is het vrij prettig tikken op de Surface Book. Wat ons betreft had het oppervlak van de toetsen iets gebogen mogen zijn, zodat je vinger automatisch naar het midden van de toets glijdt, maar dat is een kwestie van smaak.

De glazen 'precision touchpad' doet zijn werk zonder merkbare vertraging en alle multitouchbewegingen, inclusief de bijbehorende grafische effecten, verlopen bijzonder soepel. Van een fabrikant die de hardware afstemt op zijn besturingssysteem, hadden we ook niet anders verwacht.

In tegenstelling tot veel andere laptopfabrikanten heeft Microsoft zijn 'laptop' niet voorzien van een vingerafdrukscanner, maar er is wel, net als bij de Surface Pro 4, een 3d-camera aanwezig. Met behulp van infrarood maakt Windows Hello een scan van je hoofd, waarmee je vervolgens snel kunt inloggen. Nadat je je hoofd de eerste keer hebt ingescand, is het handig om dat nog een paar keer te doen op verschillende afstanden van de camera, en mocht je een bril dragen, om het ook zonder bril te doen. De software krijgt daardoor steeds minder moeite om je te herkennen.

Uiteraard is de Surface Book ook voorzien van een stylus. Die is via bluetooth met het systeem verbonden en kan magnetisch aan de tablet 'geplakt' worden. De punt en de 'gum' op de stylus zijn van een soort rubber gemaakt, waardoor ze geen krassen op het scherm kunnen maken. Getekende elementen uitgummen voelt zelfs enigszins aan als het gebruik van een echte gum. De stylus ligt prettig in de hand en bij tekenen of schrijven op het scherm is nauwelijks vertraging merkbaar.